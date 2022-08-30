В Пентагоне исключил угрозу боеготовности США из-за поставок оружия Киеву

В Пентагоне опровергли данные о том, что из-за военной помощи Украине запасы оружия в США истощаются, а боевая готовность Соединенных Штатов может оказаться под угрозой.

«Мы в состоянии предоставить то, что мы предоставили, и все равно сохранить нашу готовность как вооруженных сил», — заявил журналистам на брифинге неназванный представитель военного командования, его слова опубликованы на сайте американского Минобороны.

Так он ответил на просьбу прокомментировать статью The Wall Street Journal, в которой говорилось, что боевые действия на Украине и поставки американского оружия Киеву «привели к истощению в США запасов некоторых типов боеприпасов». В то же время, утверждается в статье, Пентагон медлит с пополнением арсенала, это вызвало у американских чиновников опасения, что нехватка может поставить под угрозу боеготовность армии США.

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