В Минске прошел автопробег в поддержку Лукашенко

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Минске состоялся автопробег сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Фотографии c мероприятия выложены на сайте агентства БелТА.

Пробег стартовал от аквапарка «Лебяжий» и прошел по МКАД, проспектам Независимости и Победителей. Об этом сообщает и корреспондент «РИА Новости», по словам которого на автопробеге также присутствовала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

В Белоруссии регулярно проходят автопробеги в поддержку действующего президента. В частности, 21 августа он прошел в Минске одновременно с акцией «Цепь покаяния» против полицейского насилия.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК страны, на них с большим отрывом победил нынешний президент Александр Лукашенко. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала чуть больше 10% голосов. Протестующие считают, что результаты сфальсифицированы, и требуют новых выборов.