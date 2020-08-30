США выразили беспокойство из-за планов Китая купить «Мотор Сич»

США обеспокоены планами Китая купить украинское предприятие АО «Мотор Сич», которое занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по итогам разговора госсекретаря США Майка Помпео и президента Украины Владимира Зеленского.

«Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу злонамеренных инвестиций КНР в Украину, включая попытки Пекина приобрести производителя двигателей «Мотор Сич», — говорится в сообщении ведомства.

Разговор между Помпео и Зеленским состоялся 26 августа.

«Мотор Сич» является главным производителем авиадвигателей на Украине и продолжает, как и в советское время, заниматься созданием двигателей для самолетов и ракет.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и наложил арест на 56% акций ПАО «Мотор Сич», принадлежащих китайским инвесторам. Тогда же СБУ сообщила о попытках иностранных компаний получить полный контроль над деятельностью «Мотор Сич» в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.

В августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50% акций украинского предприятия.

Как писала газета Wall Street Journal (WSJ), покупке Пекином предприятия пытался помешать помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (в сентябре 2019 года он покинул свой пост).

Впоследствии WSJ со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что переговоры о покупке «Мотор Сич» по поручению администрации президента США ведет Эрик Принс, основатель ЧВК Blackwater (ныне известна как Academi) и «неофициальный советник» Дональда Трампа.

В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Мотор Сич» является стратегическим предприятием для Украины, и возможность его продажи кому-либо должна обсуждаться с президентом страны.