Компании из Китая купят большинство акций украинской «Мотор Сич»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,99 +0,39 EUR Бирж. 73,51 +0,83 Brent 58,78 -1,85% USD Нал. 66,47 65,48 EUR Нал. 74,23 72,97 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1135 +0,0055 BTC/USD Бирж. 10 095,00 -56,89 IMOEX 2 660,74 -0,54% RTSI 1 268,45 -1,11% DJIA 25 628,90 -2,37% Nasdaq 7 751,77 -3,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Walt Disney $160 (+19,88%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Walt Disney $160 (+19,88%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 23 авг, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 23 авг, 12:53
В Барселоне эвакуировали пляж из-за найденного взрывного устройства Общество, 18:09 Трамп и Абэ договорились о параметрах торговой сделки между США и Японией Экономика, 18:04 Боксер Ярд избежал травмы после нокаута в бою с Ковалевым Спорт, 17:45 Компании из Китая купят большинство акций украинской «Мотор Сич» Бизнес, 17:42 В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар Общество, 17:28 Глава МИД Ирана прилетел в город проведения саммита G7 Политика, 17:26 «Ахмат» назвал причину непопадания Глушакова в заявку на игру с ЦСКА Спорт, 17:14 Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов Общество, 17:02 Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке Общество, 16:53 Росгвардия уволила отказавшего из-за обеда в помощи сотрудника Общество, 16:43 Явка на выборах президента Абхазии превысила 39% Политика, 16:18 Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с МКС Общество, 16:12 В Театре Ермоловой опровергли сообщение о госпитализации Меньшикова Общество, 16:05 Трамп сообщил о работе над вопросом о возвращении России в G7 Политика, 15:56
Бизнес ,  
0 
Компании из Китая купят большинство акций украинской «Мотор Сич»
Сделку пока не подтвердил Антимонопольный комитет Украины. Ранее о желании США сорвать продажу предприятия сообщал The Wall Street Journal

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50% акций украинского предприятия «Мотор Сич», занимающегося производством авиационных двигателей. Об этом телеканалу «Громадське» сообщил директор по связям с общественностью компании из Запорожья Анатолий Малыш.

По его словам, окончательное решение по утверждению сделки остается за Антимонопольным комитетом Украины. Пока неясно, когда это произойдет.

Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что покупке «Мотор Сич» китайцами пытается помешать помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Последний с этой целью намерен на следующей неделе приехать на Украину.

Политика
Президент «Мотор Сич» — РБК: «Мы потеряли Россию»

Опрошенные газетой аналитики указывали, что приобретение «Мотор Сич» поможет Китаю преодолеть дефицит авиационных двигателей и улучшить качество своей военной авиации. Речь, в частности, идет о возможном оснащении украинским двигателем Д-136 тяжелого вертолета AHL. Потенциальной альтернативой для него является ПД-12В, который разрабатывает российская Объединенная двигателестроительная корпорация.

Глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев сотрудничество с китайцами в интервью РБК объяснял запретом с 2014 года поставлять двигатели для военных вертолетов в Россию. «Мы потеряли Россию, в результате объемы [производства] упали на 40%. Тут у нас ограничено все. Приходится выходить и на новые рынки, чтобы поддерживать производство — продавать Китаю, Индии, они покупают», — заявил Богуслаев.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Мотор Сич», Украина
Материалы по теме
«Мотор Сич» назвала закупку Украиной вертолетов Airbus шагом к обнищанию
Политика
СБУ обвинила завод группы «Мотор Сич» в финансировании «террористов ДНР»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter