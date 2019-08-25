Компании из Китая купят большинство акций украинской «Мотор Сич»

Сделку пока не подтвердил Антимонопольный комитет Украины. Ранее о желании США сорвать продажу предприятия сообщал The Wall Street Journal

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50% акций украинского предприятия «Мотор Сич», занимающегося производством авиационных двигателей. Об этом телеканалу «Громадське» сообщил директор по связям с общественностью компании из Запорожья Анатолий Малыш.

По его словам, окончательное решение по утверждению сделки остается за Антимонопольным комитетом Украины. Пока неясно, когда это произойдет.

Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что покупке «Мотор Сич» китайцами пытается помешать помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Последний с этой целью намерен на следующей неделе приехать на Украину.

Опрошенные газетой аналитики указывали, что приобретение «Мотор Сич» поможет Китаю преодолеть дефицит авиационных двигателей и улучшить качество своей военной авиации. Речь, в частности, идет о возможном оснащении украинским двигателем Д-136 тяжелого вертолета AHL. Потенциальной альтернативой для него является ПД-12В, который разрабатывает российская Объединенная двигателестроительная корпорация.

Глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев сотрудничество с китайцами в интервью РБК объяснял запретом с 2014 года поставлять двигатели для военных вертолетов в Россию. «Мы потеряли Россию, в результате объемы [производства] упали на 40%. Тут у нас ограничено все. Приходится выходить и на новые рынки, чтобы поддерживать производство — продавать Китаю, Индии, они покупают», — заявил Богуслаев.