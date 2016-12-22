ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,49 66,03 EUR Нал. 76,76 75,22 USD Бирж. 66,84 -0,45 EUR Бирж. 75,98 -0,38 USD ЦБ. 66,89 +0,52 EUR ЦБ. 76,06 +0,83 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6469,60 +170,00 IMOEX 2263,49 -0,16% RTSI 1066,51 +1,07% Brent 71,09 +0,49% DJIA 25558,73 +1,58% Nasdaq 7806,52 +0,42%
Эксперты из США сочли поставки Украиной двигателей Китаю «ударом в спину»
Лента новостей
Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 09:13, РБК и Сбербанк ЦБ отозвал лицензию у московского банка 09:11, Финансы NASA рассказало о названном в честь Ареты Франклин астероиде 09:04, Общество Экипаж «Механика Погодина» заявил о попытках проникнуть на судно 08:54, Политика Минкомсвязь решила ужесточить требования к сим-картам по «закону Яровой» 08:47, Технологии и медиа Эксперты из США сочли поставки Украиной двигателей Китаю «ударом в спину» 08:37, Политика Расти на дрожжах: как сибиряк строит квасные заводы в России и за рубежом 08:04, Свое дело Налоговый дефолт: какие уроки можно извлечь из событий августа 1998 года 08:04, Мнение ОНФ выявил проблемы с покупкой полисов ОСАГО в регионах 06:52, Финансы Бывший сотрудник Tesla обвинил компанию в шпионаже за своими работниками 06:48, Бизнес Трамп заявил о планах «сократить расходы» на Турцию 06:27, Политика Пентагон перенес проведение военного парада в Вашингтоне 05:58, Политика В аэропорту Симферополя рассказали о возвращении самолета из-за Панина 05:22, Общество В Краснодарском крае загорелся склад на площади 1,1 тыс. кв м 04:54, Общество Пентагон заподозрил Китай в отработке удара по США 04:39, Политика Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены 04:24, Бизнес Госдеп объяснил санкции против Ирана желанием противостоять терроризму 03:59, Политика Посольство России потребовало от США прекратить унижать Бутину 03:41, Политика Суд на Украине вынес приговор активистке движения «Волонтеры победы» 03:20, Общество Ватикан ответил на доклад о сексуальном насилии над детьми в США 03:13, Общество В Южной Америке восемь самолетов экстренно сели из-за угрозы взрыва 02:51, Общество ВЦИОМ предсказал явку 32% и борьбу за второе место на выборах мэра Москвы 02:25, Политика Главред Tut.by обвинила следователей в искажении ее показаний 02:15, Общество Семак ответил на слова Лукашенко о «ходящем на четвереньках» «Зените» 01:47, Общество Украина пообещала представить факты о российских системах РЭБ в Донбассе 01:16, Политика «Коммерсантъ» узнал о конце интриги по выбору гендиректора «Аэрофлота» 00:51, Бизнес Депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире из-за гей-парада 00:50, Общество Главный тренер «Динамо» пошутил о роли «Газпрома» в победе «Зенита» 00:28, Общество
Эксперты из США сочли поставки Украиной двигателей Китаю «ударом в спину»
Политика, 08:37
0
Эксперты из США сочли поставки Украиной двигателей Китаю «ударом в спину»

Китайские конструкторы на текущей неделе выпустили первую партию учебно-боевых самолетов JL-10, в которых были установлены двигатели украинского предприятия АО «Мотор Сич». Американские эксперты назвали поставки Киевом двигателей Пекину «ударом в спину» США, пишет The Washington Times.

Как отмечает издание, реактивные двигатели были главной слабостью для авиационной промышленности Китая на протяжении долгого времени, поэтому Пекин принял решение закупить украинские и российские двигатели.

«Ростех» оценил риски для проекта с Китаем после обысков в «Мотор Сич»
Политика

По данным газеты, в 2016 году «Мотор Сич» поставила Китаю первые 20 двигателей для самолетов JL-10. Всего контракт на $380 млн предполагает поставку 250 двигателей.

По словам экс-советника комитета американского сената по международным отношениям Уильяма Триплетта, администрация президента США Дональда Трампа должна оказать давление на Киев, чтобы остановить продажу двигателей и другой военной техники Пекину.

Он подчеркнул, что новость о выпуске партии китайских самолетов с украинскими двигателями появилась спустя месяц после того, как Вашингтон решил выделить Киеву $200 млн по линии Пентагона для усиления безопасности и обороны страны в 2018 году. «По сути дела, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков, и в то же время наносят удар в спину военно-морскому флоту США», — считает Триплетт.

В Запорожье испытали первый украинский вертолет «Надія»
Технологии и медиа

Также The Washington Times пишет, что недавно Украина отклонила попытку Китая купить «Мотор Сич». Эксперт Международного центра оценки и стратегии Рик Фишер заявил, что Соединенные Штаты должны оказать давление на Киев, чтобы эта сделка не состоялась.

«Получение контроля над «Мотор Сич» позволит Китаю в скором времени сделать Народно-освободительную армию одной из сильнейших в воздухе», — считает Фишер.

Как отмечает газета, Китай остается основным покупателем вооружений из Украины. Помимо авиационых и ракетных двигателей, Украина поставила Китаю около 50 дизельных двигателей для танков.

Теги: авиадвигатели , поставки компонентов , Китай , авиастроение , Украина , «Мотор Сич»
Главное
ОНФ выявил проблемы с покупкой полисов ОСАГО в регионах Финансы
Материалы по теме
Сенат США одобрил увеличение на $50 млн военной помощи Украине Политика
На Черном море завершились американо-украинские учения Sea Breeze 2018 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter