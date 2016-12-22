Эксперты из США сочли поставки Украиной двигателей Китаю «ударом в спину»

Китайские конструкторы на текущей неделе выпустили первую партию учебно-боевых самолетов JL-10, в которых были установлены двигатели украинского предприятия АО «Мотор Сич». Американские эксперты назвали поставки Киевом двигателей Пекину «ударом в спину» США, пишет The Washington Times.

Как отмечает издание, реактивные двигатели были главной слабостью для авиационной промышленности Китая на протяжении долгого времени, поэтому Пекин принял решение закупить украинские и российские двигатели.

По данным газеты, в 2016 году «Мотор Сич» поставила Китаю первые 20 двигателей для самолетов JL-10. Всего контракт на $380 млн предполагает поставку 250 двигателей.

По словам экс-советника комитета американского сената по международным отношениям Уильяма Триплетта, администрация президента США Дональда Трампа должна оказать давление на Киев, чтобы остановить продажу двигателей и другой военной техники Пекину.

Он подчеркнул, что новость о выпуске партии китайских самолетов с украинскими двигателями появилась спустя месяц после того, как Вашингтон решил выделить Киеву $200 млн по линии Пентагона для усиления безопасности и обороны страны в 2018 году. «По сути дела, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков, и в то же время наносят удар в спину военно-морскому флоту США», — считает Триплетт.

Также The Washington Times пишет, что недавно Украина отклонила попытку Китая купить «Мотор Сич». Эксперт Международного центра оценки и стратегии Рик Фишер заявил, что Соединенные Штаты должны оказать давление на Киев, чтобы эта сделка не состоялась.

«Получение контроля над «Мотор Сич» позволит Китаю в скором времени сделать Народно-освободительную армию одной из сильнейших в воздухе», — считает Фишер.

Как отмечает газета, Китай остается основным покупателем вооружений из Украины. Помимо авиационых и ракетных двигателей, Украина поставила Китаю около 50 дизельных двигателей для танков.