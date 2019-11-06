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Зеленский ответил на данные об обсуждении продажи «Мотор Сич» американцу

Завод «Мотор Сич» является стратегическим предприятием для Украины, и возможность его продажи кому-либо должна обсуждаться с президентом страны. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода».

Ранее The Wall Street Journal писала, что переговоры о покупке объединения «Мотор Сич» ведет основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс. Таким образом США пытаются предотвратить покупку предприятия Китаем.

«Все, что я знаю об этом, это тот тезис, о котором вы только что сказали. Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, ни с кем это не проговаривал. Но этот «личный вопрос» должен быть связан с президентом Украины, потому что «Мотор Сич» — стратегическое предприятие. Я ничего пока что не могу добавить к этому», — заявил Зеленский.

Бизнес
WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»

«Мотор Сич» является главным производителем авиадвигателей на Украине и продолжает, как и в советское время, заниматься созданием двигателей для самолетов и ракет. Более 50% акций предприятия в настоящее время принадлежат акционерам из Китая. По версии WSJ, интерес Китая к «Мотор Сич» связан с тем, что завод располагает «критически важными оборонными технологиями». В апреле 2018 года украинский суд наложил арест на акции компании, принадлежащие китайским инвесторам. Тогда же СБУ сообщила о попытках иностранных компаний получить полный контроль над деятельностью «Мотор Сич» в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.

Политика
Президент «Мотор Сич» — РБК: «Мы потеряли Россию»

Как пишет WSJ, власти США пытаются помешать переходу предприятия в распоряжение Китая, который позволит Пекину получить важные военные технологии. Для этого, утверждает газета, переговоры о покупке предприятия начал основатель ЧВК Blackwater (ныне известна как Academi. — РБК) и «неофициальный советник» Дональда Трампа Эрик Принс.

Теги: Владимир Зеленский, «Мотор Сич», Украина
РБК
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