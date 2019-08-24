WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

По данным издания, сотрудники американского Совета национальной безопасности и посольства в Киеве работают над организацией встречи Болтона с руководителем предприятия. «Мотор Сич» производит авиационные двигатели и газотурбинные установки.

«Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая и о том, что мы думаем по поводу того, что замышляет Китай», — сказал один из чиновников. Он добавил, что это является частью стратегии нацбезопасности.

WSJ отмечает, что рассматривается вопрос продажи украинского предприятия группе компаний, среди которых Beijing Skyrizon Aviation.