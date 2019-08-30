Украинский премьер обозначил Авакову «красные линии» на посту главы МВД

Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Арсена Авакова министром внутренних дел было самым сложным. Оно продиктовано тем, что «в стране война»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что решение оставить Арсена Авакова на должности министра внутренних дел является одним из самых сложных. «Мы очень четко обозначили «красные линии». Мы поговорили серьезно. У президента был разговор и не один, я лично общался с ним об этом», — цитирует его «Украинская правда».

Гончарук отметил, что Аваков сделал много хорошего для страны, но также есть основания считать министра «бизнесменом, который, в том числе, имеет какие-то свои интересы».

«Почему было принято решение его оставить? Только из одного соображения: в стране — война, и в условиях войны человека, который отвечает за самый безопасный блок в правительстве», — заявил Гончарук. Премьер пообещал встретиться с Аваковым на следующей недели, чтобы обсудить реформу правоохранительных органов.

Арсен Аваков возглавляет МВД Украины с 2014 года. Президент Владимир Зеленский вновь выдвинул его на эту должность, депутаты Рады одобрили его кандидатуру. При этом против высказывались представители ряда украинских общественных организаций. В частности, недовольство вызывает коррупционный скандалом с сыном Авакова Александром в 2018 году, проведенная реформа полиции, а также то, что Аваков является представителем прежнего правящего класса, работавшего с президентом Петром Порошенко.