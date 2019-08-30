Коломойский раскрыл детали встречи с Порошенко после выборов президента

По словам бизнесмена, на встрече они просто поболтали про жизнь. Говоря об оценке президентства Порошенко, олигарх заметил, что он «удержал страну в самое тяжелое время»

Петр Порошенко и Игорь Коломойский (слева направо) (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский один раз встретился с бывшим президентом страны Петром Порошенко после выборов главы республики. Об этом он сообщил в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

По словам Коломойского, встреча прошла в Киеве, «в частном домовладении», однако они с Порошенко ни о чем не договаривались. «Мы просто поболтали. Про жизнь», — заявил Коломойский. В частности, отметил он, обсудили, как Порошенко «себя чувствует в роли непрезидента»: «Нормально. Привыкает».

«Конечно, скажем, в последние годы его правления у нас были не сильно солнечные отношения… Но первый год был запоминающимся, так что более-менее было ничего», — продолжил он. Вопросы, связанные с проблемами правления экс-президента, на встрече не обсуждались, отметил миллиардер.

Отвечая на вопрос, намерен ли он продолжить общение с Порошенко, бизнесмен назвал его частью истории Украины: «Мы с ним прожили какую-то чуть-чуть счастливую, а по большей части несчастливую жизнь». По словам Коломойского, Порошенко на посту главы государства «сделал немного хорошего, но это немногое — очень ценное». В частности, отметил он, экс-глава республики «удержал страну в самое тяжелое время».



«Можно и нужно говорить, как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья. <…> Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко, и его достижения в то опасное время», — отметил он.