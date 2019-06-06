«Приватбанк» обвинил Коломойского в отмывании денег

«Приватбанк» подал в американский суд иск в отношении Игоря Коломойского, обвинив последнего в выводе значительных сумм через офшоры

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В иске, который подан в суд штата Делавэр, представители «Приватбанка» обвиняют Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в том, что они отмыли через банк примерно $622, 8 млн, переведя деньги в компании, зарегистрированные на Кипре.

По утверждениям истцов, деньги из банка уходили в компании, связанные с Коломойским. При этом назад они не приходили. В иске упоминается некий Тимур Новиков, именуемый «казначеем Коломойского». Последний якобы участвовал в схеме, благодаря которой происходил переводу денег через дочерний банк на Кипре.

В 2016 году правительство Украины решило национализировать Приватбанк. В кабмине отмечали, что причиной стала рекомендация Совета национальной безопасности и обороны страны для «стабилизации финансовой системы». Нацбанк Украины (НБУ) также заявлял, что в балансе Приватбанка была дыра в размере более $5 млрд. Коломойский отмечал, что финансовая организация стала жертвой «произвола» НБУ.



В апреле 2019 года суд в Киеве постановил, что национализация Приватбанка прошла с нарушениями законодательства. Впоследствии суд принял второе решение в пользу Коломойского, удовлетворив иск подконтрольной ему кипрской компании по процедуре национализации Приватбанка.

5 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет выступать на стороне экс-владельцев Приватбанка, пообещав защищать интересы государства.