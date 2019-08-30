СБУ исключила обмен заключенными с Россией 30 августа

Представитель украинской спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что процесс обмена идет в плановом режиме, но окончательной даты пока нет

Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»

Обмен удерживаемыми лицами, о котором договорились власти России и Украины, 30 августа не состоится. Об этом заявила изданию Obozrevatel.com пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

«Мы не говорим дату. Окончательной даты пока нет», — сказала она, отметив, что никаких препятствий для обмена нет и процесс идет в плановом режиме.

Источник «Интерфакс-Украины» в СБУ также подтвердил, что в пятницу, 30 августа, обмен не состоится. «Не сегодня — это точно», — заявил собеседник агентства.

Ранее о продолжении процесса обмена заявили в канцелярии президента Украины Владимира Зеленского. «Информация о его завершении не соответствует действительности», — указывалось в сообщении.

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной активизировались в конце июня, когда Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вернуть задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков. В середине июля президенты провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, работу по возвращению удерживаемых лиц.