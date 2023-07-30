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Минобороны заявило об ударе по центру ремонта дронов на Украине

Минобороны: военные уничтожили центр ремонта беспилотников в Днепропетровской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные уничтожили центр обслуживания беспилотников в районе населенного пункта Могилевка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ», — сказано в сообщении.

Ранее, в ночь на 30 июля, Москва и Подмосковье подверглись новой атаке беспилотников. В частности, в результате удара были повреждены башни делового центра Москва-Сити на западе города.

Эта атака была третьей за неделю. До этого, утром 24 июля, дроны ударили по двум нежилым зданиям в столице. Четыре дня спустя, 28-го июля, мэр города Сергей Собянин сообщил о другой отбитой атаке.

Первые сообщения об атаке появились около 3:45 в ночь на 30 июля. Телеграм-канал 112 написал, что дрон влетел в одну из башен в «Москва-Сити»; ТАСС написал о взрыве в здании по адресу Пресненская набережная, 10с2, расположенной в IQ-квартале. В этом квартале располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг;

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны беспилотники Днепропетровская область Украина
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