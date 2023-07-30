Дептранс: перекрыто движение по Тестовской улице рядом с «Москва-Сити»

В районе атаки беспилотников в «Москве-Сити» перекрыли движение

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Движение по Тестовской улице, где расположены атакованные беспилотниками башни «Москва-Сити», перекрыто. Об этом сообщает столичный Дептранс.

«Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в результате атаки беспилотников повреждения получили фасады на двух офисных башнях: «IQ-квартал» и «Око-2». В башне «Око-2» пострадал охранник. Башня находится по адресу 1-й Красногвардейский пр., 19.

В состав IQ-квартала входит правительственный комплекс, где размещены несколько министерств и ведомств, в их числе — Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.