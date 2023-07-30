Трамп объяснил, почему нужно ладить с Путиным

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Путин назвал число кораблей, которое получит ВМФ в 2023 году Политика, 12:05
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:00
Без «глухого телефона»: как принимать решения согласованно — Quartz Pro, 11:59
Путин процитировал Столыпина и рассказал о гордости за российский флот Политика, 11:43
Путину доложили об атаке дронов на Москву и Московскую область Политика, 11:33
Акции обогнали валюту: какие средства вложений стали выбирать россияне Финансы, 11:20
Игра на понижение: что города делают для адаптации к жаре РБК и ДПиООС, 11:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Выручка «Яндекса» выросла в полтора раза. Что будет с его акциями Pro, 11:07
Трамп объяснил, почему нужно ладить с Путиным Политика, 11:06
Как прошел главный военно-морской парад в Петербурге ко Дню ВМФ. Видео Политика, 10:50
Минобороны заявило об ударе по центру ремонта дронов на Украине Политика, 10:49
Самолет с неисправным шасси успешно сел в аэропорту Шереметьево Общество, 10:41
Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ на четырех направлениях Политика, 10:37
Число жертв урагана в Марий Эл выросло до восьми Общество, 10:35
Политика ,  
0 

Трамп объяснил, почему нужно ладить с Путиным

Дональд Трамп: США стоит ладить с Путиным, потому что у России больше ядерного оружия
У России больше ядерного оружия, чем в США, поэтому с Путиным необходимо ладить, считает Трамп. Также экс-президент в очередной раз отметил, что если бы он оставался главой государства, то конфликта на Украине не случилось бы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Lindsay DeDario / Reuters)

США нужно ладить с Россией, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Пенсильвания.

«Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его (президента России Владимира Путина. — РБК) <…> ладил с ним. Ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» — сказал он.

Трамп подчеркнул, что США находятся «в глупой и опасной» ситуации из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что в настоящее время американская администрация выделяет на помощь Киеву в разы больше средств, чем Европа: $200 млрд против $25 млрд.

Также экс-президент в очередной раз отметил, что если бы он оставался главой государства, то конфликта между Россией и Украиной не случилось бы, поскольку он мог бы повлиять на Путина.

По состоянию на январь 2023 года Соединенные Штаты увеличили количество развернутых боеголовок до 1770 единиц с 1744 в прошлом году, а Россия — до 1674 единиц с 1588, следует из данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). При этом количество хранящихся боеголовок в России составляет 2815 против 1938 в США (2889 против 1964 в январе 2022 года). Общее количество американских боеголовок достигает 3708, как и в прошлом году. В России оно выросло — с 4477 единиц до 4489.

США и Россия в совокупности обладают почти 90% имеющегося в мире ядерного оружия.

SIPRI в конце апреля сообщал, что общемировые военные расходы в прошлом году увеличились до рекордных $2,24 трлн. Больше всех потратили США — $877 млрд (39% от оборонных трат в мире). Самый стремительный рост расходов на военные нужды показала Европа — на 13% за год, что стало максимальным значением со времен холодной войны. Оборонные расходы России выросли в прошлом году примерно на 9,2%, до $86,4 млрд. Военные траты Киева подскочили на 640%, до $44 млрд, показав рекордный рост расходов на оборону какой-либо страны, зафиксированный SIPRI.

Читайте на РБК Pro
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Как разработать и внедрить систему управления проектами: опыт НЛМК
Выручка «Яндекса» выросла в полтора раза. Что будет с его акциями
Цены на газ в Европе упали до минимумов. Что будет дальше

В феврале этого года Путин говорил, что уровень оснащения российских ядерных сил сдерживания составляет более 91%. «Теперь с учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий качественный уровень по всем компонентам вооруженных сил», — отмечал глава государства.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерное оружие США Военная операция на Украине Дональд Трамп Владимир Путин
Материалы по теме
Медведев предупредил об угрозе применения ядерного оружия при успехе ВСУ
Политика
Армения отказалась от учений ОДКБ по ликвидации аварии на ядерном объекте
Политика
Блинкен допустил возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter