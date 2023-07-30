Трамп объяснил, почему нужно ладить с Путиным

Дональд Трамп: США стоит ладить с Путиным, потому что у России больше ядерного оружия

У России больше ядерного оружия, чем в США, поэтому с Путиным необходимо ладить, считает Трамп. Также экс-президент в очередной раз отметил, что если бы он оставался главой государства, то конфликта на Украине не случилось бы

Дональд Трамп (Фото: Lindsay DeDario / Reuters)

США нужно ладить с Россией, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Пенсильвания.

«Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его (президента России Владимира Путина. — РБК) <…> ладил с ним. Ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» — сказал он.

Трамп подчеркнул, что США находятся «в глупой и опасной» ситуации из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что в настоящее время американская администрация выделяет на помощь Киеву в разы больше средств, чем Европа: $200 млрд против $25 млрд.

Также экс-президент в очередной раз отметил, что если бы он оставался главой государства, то конфликта между Россией и Украиной не случилось бы, поскольку он мог бы повлиять на Путина.

По состоянию на январь 2023 года Соединенные Штаты увеличили количество развернутых боеголовок до 1770 единиц с 1744 в прошлом году, а Россия — до 1674 единиц с 1588, следует из данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). При этом количество хранящихся боеголовок в России составляет 2815 против 1938 в США (2889 против 1964 в январе 2022 года). Общее количество американских боеголовок достигает 3708, как и в прошлом году. В России оно выросло — с 4477 единиц до 4489. США и Россия в совокупности обладают почти 90% имеющегося в мире ядерного оружия.

SIPRI в конце апреля сообщал, что общемировые военные расходы в прошлом году увеличились до рекордных $2,24 трлн. Больше всех потратили США — $877 млрд (39% от оборонных трат в мире). Самый стремительный рост расходов на военные нужды показала Европа — на 13% за год, что стало максимальным значением со времен холодной войны. Оборонные расходы России выросли в прошлом году примерно на 9,2%, до $86,4 млрд. Военные траты Киева подскочили на 640%, до $44 млрд, показав рекордный рост расходов на оборону какой-либо страны, зафиксированный SIPRI.

В феврале этого года Путин говорил, что уровень оснащения российских ядерных сил сдерживания составляет более 91%. «Теперь с учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий качественный уровень по всем компонентам вооруженных сил», — отмечал глава государства.