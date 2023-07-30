Аэропорт Внуково закрыли на прилет и вылет

Внуково закрыли на прилет и вылет после атаки беспилотников на Москву

Московский аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Из данных онлайн-табло следует, что задержаны несколько ночных и утренних рейсов — в частности, в Бодрум, Дубай и Анкару, а также из Шарм-эль-Шейха, Новосибирска, Сочи, Стамбула и ряд других.

Агентство ранее сообщило, что в Москве и области ввели временное ограничение на нахождение в воздухе любых воздушных судов.

По словам мэра Сергея Собянина, ночью город атаковали украинские беспилотники. Никто не пострадал, но повреждения получили фасады на двух офисных башнях в Москва-Сити.

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