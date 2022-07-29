Богомаз сообщил об ответном ударе по ВСУ после обстрела села

Александр Богомаз (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российские вооруженные силы нанесли удар по позициям украинских военных, которые, по данным властей Брянской области, обстреляли Климовский район. Об этом сообщил в своем Telegram-канале брянский губернатор Александр Богомаз.

Военные нанесли ответный удар по ВСУ «в рамках выполнения боевых задач». В связи с этим, по словам Богомаза, вдоль границы «были слышны громкие хлопки».

Климовский район расположен на юго-западе области, граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. Утром 29 июля Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Сачковичи, в результате которого была повреждена линия электропередачи.

По данным издания «Брянские новости», «громкие хлопки» также слышали жители села Климово (административный центр района).

С начала российской военной операции региональные власти не раз сообщали об обстрелах со стороны ВСУ. В апреле в Брянской области ввели желтый уровень террористической опасности, который неоднократно продлевали.