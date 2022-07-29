Богомаз сообщил об ответном ударе по ВСУ после обстрела села
Российские вооруженные силы нанесли удар по позициям украинских военных, которые, по данным властей Брянской области, обстреляли Климовский район. Об этом сообщил в своем Telegram-канале брянский губернатор Александр Богомаз.
Военные нанесли ответный удар по ВСУ «в рамках выполнения боевых задач». В связи с этим, по словам Богомаза, вдоль границы «были слышны громкие хлопки».
Климовский район расположен на юго-западе области, граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. Утром 29 июля Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Сачковичи, в результате которого была повреждена линия электропередачи.
По данным издания «Брянские новости», «громкие хлопки» также слышали жители села Климово (административный центр района).
С начала российской военной операции региональные власти не раз сообщали об обстрелах со стороны ВСУ. В апреле в Брянской области ввели желтый уровень террористической опасности, который неоднократно продлевали.