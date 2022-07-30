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Мэр Днепра возмутился из-за лишения гражданства главы теробороны Корбана

Накануне украинский президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о лишении гражданства главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. На прошлой неделе ему отказали во въезде на Украину *
Борис Филатов
Борис Филатов (Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мэр Днепра Борис Филатов «разозлился» на президента Украины Владимира Зеленского из-за информации о лишении гражданства бизнесмена, политика и главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, пишет Politico.

«Я надеюсь, что это все же просто трагическая ошибка. Очень бы не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идет война, начала, скажем так, создание самодержавия», — заявил изданию Филатов.

Геннадий Корбан — украинский политик и бизнесмен, в 2014 году был заместителем бизнесмена Игоря Коломойского на должности главы Днепропетровской области, с февраля 2022 года руководит силами территориальной обороны области. Издание называет его давним соратником Филатова. Последний также работал у Коломойского заместителем, когда тот бы главой Днепропетровской области. 

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22 июля Корбан сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что его задержали на границе с Украиной, отобрали паспорт и отказали во въезде в страну. За день до этого «Украинская правда» и УНН сообщили о планах Зеленского лишить гражданства Корбана, а также бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича. В тот же день депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал, предположительно, копию указа украинского президента с соответствующим решением.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Корбан лишен гражданства. Он также заявил, что подобные решения принимаются «в рамках действующего законодательства».

Корбан прямо не подтверждал, что у него есть второе гражданство, однако в копии указа, которую опубликовал Власенко, речь идет о лишении гражданства на основании ст. 19 закона «О гражданстве», которая предусматривает лишение гражданства Украины при добровольном получении совершеннолетним гражданином паспорта другой страны.

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