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Экс-главу СБУ в Крыму обвинили в способствовании «захвату» юга Украины

Экс-главу управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олегу Кулиничу предъявили обвинения в государственной измене, которая способствовала «захвату» юга Украины. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на документы суда.

По данным следствия, Кулинич вместе с бывшим заместителем секретаря Владимиром Сивковичем работали на Россию, по меньшей мере, с июня 2019 года и создали основу для быстрой и практически «беспрепятственной оккупации» южных регионов Украины.

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Кулинич и Сивкович отвечали за разведывательно-подрывную деятельность против Украины: передавали России сведения, составляющие государственную тайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ, пишет издание.

Кроме того, Кулинич под координированием Сивковича, якобы скрыли информацию контрразведки о наступлении России из Крыма от руководства СБУ и государства, считают украинские следователи.

СБУ и Госбюро расследований задержали экс-главу управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича 17 июля. По подозрению в госизмене (ст. 111 УК Украины), Кулиничу может грозить до 15 лет тюрьмы.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Несмотря на это, на Украине действуют органы власти, которые отвечают за полуостров. В частности, главное управление СБУ по Крыму переехало в Херсон, где и располагалось в момент начала российской военной операции 24 февраля, отмечает Focus.ua. Российское Минобороны отчиталось о взятии города под контроль 2 марта.

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Кулинич возглавлял управление СБУ с октября 2020 года. 2 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности, а на место Кулинича назначил Александра Власенко.

Весной прошлого года народный депутат Максим Бужанский потребовал от Минюста Украины и правоохранительных органов проверить законность назначения Кулинича главой крымского СБУ. По словам парламентария, с 1989 по 1994 год Кулинич учился в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ России и проходил службу в российских органах контрразведки.

27 июня Зеленский сообщил, что в стране проходит инспекция деятельности силовиков, «потому что 24-го числа [февраля] некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы защищать свой народ».

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