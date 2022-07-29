Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 61,22 (+0,21) Инвестиции, 28 июл, 15:54
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 60,2 (-0,02) Инвестиции, 28 июл, 15:54
Производитель Smirnoff оценил потери от ухода из России в £146 млн Бизнес, 01:00
Жители шести районов Забайкалья пострадали из-за паводков. Видео Общество, 01:00
Глава Минфина США заявила о переходном состоянии американской экономики Политика, 00:55
В Минтуризма Болгарии сообщили о росте турпотока из России в четыре раза Общество, 00:51
Зеленский объяснил лишение гражданства Украины главы теробороны Днепра Политика, 00:35
В России упростят работу с бизнесом для создания «умных» городов и сел Технологии и медиа, 00:02
ЦИАН назвал районы Москвы, где в июле выросли цены на аренду жилья Недвижимость, 00:01
Россияне назвали главные причины для смены работы Life, 00:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Американский боец выступит в попавшем под санкции США чеченском турнире Спорт, 28 июл, 23:56
Госдеп объявил награду за данные о вмешательстве Пригожина в выборы в США Политика, 28 июл, 23:55
СК возбудит уголовное дело из-за осквернения подростками могил в Воронеже Общество, 28 июл, 23:44
H&M назвала сроки открытия магазинов в Белоруссии Бизнес, 28 июл, 23:42
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 28 июл, 23:39
Вучич предупредил о «фактически» чрезвычайном положении до конца марта Политика, 28 июл, 23:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский объяснил лишение гражданства Украины главы теробороны Днепра

Лишение Геннадия Корбана украинского гражданство было законным, такого рода решения принимаются регулярно, сказал Зеленский. Корбан счел, что оснований для такого решения нет, заявив о «российской подделке»
Геннадий Корбан
Геннадий Корбан (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Власти Украины на постоянной основе выдают гражданство страны или лишают его, прекращение гражданства главы штаба территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана стало частью регулярной практики. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает «24 канал».

«Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в пределах действующего законодательства», — сказал Зеленский.

27 июля в украинском Совете национальной безопасности и обороны заявили о необходимости сообщать о наличии двойного гражданства, «если ты занимаешься политикой, если ты занимаешься общественной деятельностью». Такое мнение выразил секретарь ведомства Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Кулеба попросил Запад выделить оружие после указа Путина о гражданстве
Политика
Фото:US Air Force / Reuters

Корбан при этом усомнился в обоснованности решения, заявив, что в пророссийски настроенных Telegram-каналах «начали разгонять якобы мой израильский паспорт». Он назвал эту информацию вбросом и выразил желание получить официальное разъяснение миграционной службы Украины, если его лишили гражданства на основании этих публикаций.

Глава днепровского штаба теробороны также отметил, что «словесный пассаж» Данилова не может быть обращен в его сторону, поскольку «политиком не являюсь, не состою на госслужбе и в Раде не заседаю». Корбан указал, что большое число украинцев имеют также гражданство Канады, Польши, Израиля и других стран, поинтересовавшись — следует ли считать их предателями. Он также пообещал помочь выявить многих людей, имеющих второе гражданство в окружении самого Данилова.

«Руководитель такого ранга обязан делать не пространные заявления ни о чем, а давать четкие разъяснения. Только в таком случае мы избежим двойных стандартов и перестанем жить по принципу «друзьям — все, врагам — закон», как это было заведено при [Викторе] Януковиче», — подчеркнул Корбан. Он опубликовал заявление в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть
Прогнозы
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции

Захарова просила Зеленского не обижаться, что часть Украины назовут Русью
Политика
Мария Захарова

Корбан в 2014 году был заместителем бизнесмена Игоря Коломойского на должности главы Днепропетровскую область. Неделю назад, 21 июля, «Украинская правда» и УНН со ссылкой на источники сообщили о намерении президента Украины лишить гражданства Коломойского, Корбана и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича.

На следующий день, 22 июля, Корбана отказались пустить на Украину. Собеседники «Украинской правды» сообщили, что таможенники рассказали Корбану о приостановлении действия его гражданства, однако подтверждающих документов не предоставили.

В марте прошлого года Зеленский объявил о начале борьбы с олигархами, пояснив, что те долгие годы разворовывали страну. «Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости», — сказал он.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Геннадий Корбан Владимир Зеленский Украина гражданство Украины лишение гражданства Днепр

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Минюст Украины внесет Коломойского и Порошенко в реестр олигархов
Политика
Порошенко с третьего раза выпустили с Украины
Политика
Зеленский уволил командующего силами спецопераций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter