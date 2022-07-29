Зеленский объяснил лишение гражданства Украины главы теробороны Днепра

Лишение Геннадия Корбана украинского гражданство было законным, такого рода решения принимаются регулярно, сказал Зеленский. Корбан счел, что оснований для такого решения нет, заявив о «российской подделке»

Геннадий Корбан (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Власти Украины на постоянной основе выдают гражданство страны или лишают его, прекращение гражданства главы штаба территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана стало частью регулярной практики. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает «24 канал».

«Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в пределах действующего законодательства», — сказал Зеленский.

27 июля в украинском Совете национальной безопасности и обороны заявили о необходимости сообщать о наличии двойного гражданства, «если ты занимаешься политикой, если ты занимаешься общественной деятельностью». Такое мнение выразил секретарь ведомства Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Корбан при этом усомнился в обоснованности решения, заявив, что в пророссийски настроенных Telegram-каналах «начали разгонять якобы мой израильский паспорт». Он назвал эту информацию вбросом и выразил желание получить официальное разъяснение миграционной службы Украины, если его лишили гражданства на основании этих публикаций.

Глава днепровского штаба теробороны также отметил, что «словесный пассаж» Данилова не может быть обращен в его сторону, поскольку «политиком не являюсь, не состою на госслужбе и в Раде не заседаю». Корбан указал, что большое число украинцев имеют также гражданство Канады, Польши, Израиля и других стран, поинтересовавшись — следует ли считать их предателями. Он также пообещал помочь выявить многих людей, имеющих второе гражданство в окружении самого Данилова.

«Руководитель такого ранга обязан делать не пространные заявления ни о чем, а давать четкие разъяснения. Только в таком случае мы избежим двойных стандартов и перестанем жить по принципу «друзьям — все, врагам — закон», как это было заведено при [Викторе] Януковиче», — подчеркнул Корбан. Он опубликовал заявление в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

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Корбан в 2014 году был заместителем бизнесмена Игоря Коломойского на должности главы Днепропетровскую область. Неделю назад, 21 июля, «Украинская правда» и УНН со ссылкой на источники сообщили о намерении президента Украины лишить гражданства Коломойского, Корбана и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича.

На следующий день, 22 июля, Корбана отказались пустить на Украину. Собеседники «Украинской правды» сообщили, что таможенники рассказали Корбану о приостановлении действия его гражданства, однако подтверждающих документов не предоставили.

В марте прошлого года Зеленский объявил о начале борьбы с олигархами, пояснив, что те долгие годы разворовывали страну. «Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости», — сказал он.