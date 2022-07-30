Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Аварийное судно перекрыло движение в Босфоре Общество, 05:32
В Госдепе отметили умение Путина говорить без шпаргалок Политика, 05:10
В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения Общество, 05:00
Spiegel узнал об износе немецких гаубиц через месяц после отправки Киеву Политика, 04:41
Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США рецессии Экономика, 03:50
S&P ухудшило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте Экономика, 03:36
Захарова отвергла обвинения Софии в коррумпировании болгарских элит Политика, 03:15
Роскомнадзор потребовал от «Почты России» объяснений из-за утечки данных Общество, 02:44
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Володин обвинил в предательстве покинувших страну из-за спецоперации Политика, 02:23
Полянский осудил передачу Западом ВСУ дальнобойной артиллерии Политика, 01:55
Госдеп не будет запрашивать встречу Лаврова и Блинкена на саммите АСЕАН Политика, 01:33
В Москве задержали руководство хостела после гибели людей при пожаре Общество, 01:26
КТК вернулся к штатному режиму работы Бизнес, 01:20
Сотрудники Ижевского автозавода попросили Путина спасти предприятие Общество, 00:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Spiegel узнал об износе немецких гаубиц через месяц после отправки Киеву

Киев проинформировал бундесвер, что некоторые из семи поставленных на Украину PzH 2000 начали показывать сообщения об ошибках, пишет издание. Немецкие военные объяснили это повышенной нагрузкой из-за высоких темпов стрельбы

Через месяц после поставки на Украину немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 несколько гаубиц оказались на износе и нуждаются в ремонте, пишет журнал Der Spiegel.

По данным издания, на этой неделе Киев проинформировал бундесвер, что некоторые из семи PzH 2000, поставленных в страну в конце июня, начали показывать сообщения об ошибках.

Немецкие военные связывают это с высокими темпами стрельбы при использовании артиллерийских орудий украинскими вооруженными силами, что создает повышенную нагрузку на механизм заряжания оружия.

Кроме того, украинские военнослужащие, полагают в бундесвер, сначала пытались стрелять по целям на слишком большом расстоянии.

Как сообщает Spiegel, бундесвер дополнительно отправит на Украину запасные части, чтобы устранить неполадки. Помимо того, немецкое правительство ведет переговоры о создании центра по ремонту вооружений в Польше.

Welt узнала о задержке поставок Киеву немецких систем ПВО IRIS-T SLM
Политика
IRIS-T SLM

Издание также пишет о проблемах с поставками боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Gepard. Первые пять Gepard ранее были поставлены на Украину. В ходе испытаний в Германии выяснилось, что они не распознают снаряды норвежского производства, из-за чего их придется модифицировать.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Месть или аргумент в конфликте: почему наши данные утекают из компаний
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro
Кислородное преимущество. Простая, научно обоснованная техника дыхания для здоровья и спорта
Саммари
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем инвестору 3D-принтинг и как на нем заработать
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки
Статьи

Ранее на этой неделе Spiegel писал, что правительство ФРГ разрешило продать Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000, произведенных частной немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW), о чем ранее просил Киев. Орудия обойдутся Украине в €1,7 млрд. При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляла, что Киев обещал не использовать поставленные вооружения для ударов по целям на территории России.

В середине июля Ламбрехт отмечала, что бундесвер почти исчерпал ресурсы для помощи Украине.

Россия неоднократно критиковала поставки Западом вооружений на Украину. Глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал, что накачивание Украины оружием «лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Германия гаубица Украина
Материалы по теме
FT узнала о планах НАТО и ЕС ужесточить контроль за оружием на Украине
Политика
Столтенберг пообещал обеспечить перевооружение Украины
Политика
Шольц отверг критику за медленные поставки вооружения Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter