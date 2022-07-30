Spiegel узнал об износе немецких гаубиц через месяц после отправки Киеву
Через месяц после поставки на Украину немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 несколько гаубиц оказались на износе и нуждаются в ремонте, пишет журнал Der Spiegel.
По данным издания, на этой неделе Киев проинформировал бундесвер, что некоторые из семи PzH 2000, поставленных в страну в конце июня, начали показывать сообщения об ошибках.
Немецкие военные связывают это с высокими темпами стрельбы при использовании артиллерийских орудий украинскими вооруженными силами, что создает повышенную нагрузку на механизм заряжания оружия.
Кроме того, украинские военнослужащие, полагают в бундесвер, сначала пытались стрелять по целям на слишком большом расстоянии.
Как сообщает Spiegel, бундесвер дополнительно отправит на Украину запасные части, чтобы устранить неполадки. Помимо того, немецкое правительство ведет переговоры о создании центра по ремонту вооружений в Польше.
Издание также пишет о проблемах с поставками боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Gepard. Первые пять Gepard ранее были поставлены на Украину. В ходе испытаний в Германии выяснилось, что они не распознают снаряды норвежского производства, из-за чего их придется модифицировать.
Ранее на этой неделе Spiegel писал, что правительство ФРГ разрешило продать Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000, произведенных частной немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW), о чем ранее просил Киев. Орудия обойдутся Украине в €1,7 млрд. При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляла, что Киев обещал не использовать поставленные вооружения для ударов по целям на территории России.
В середине июля Ламбрехт отмечала, что бундесвер почти исчерпал ресурсы для помощи Украине.
Россия неоднократно критиковала поставки Западом вооружений на Украину. Глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал, что накачивание Украины оружием «лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».