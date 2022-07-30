Spiegel узнал об износе немецких гаубиц через месяц после отправки Киеву

Киев проинформировал бундесвер, что некоторые из семи поставленных на Украину PzH 2000 начали показывать сообщения об ошибках, пишет издание. Немецкие военные объяснили это повышенной нагрузкой из-за высоких темпов стрельбы

Через месяц после поставки на Украину немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 несколько гаубиц оказались на износе и нуждаются в ремонте, пишет журнал Der Spiegel.

По данным издания, на этой неделе Киев проинформировал бундесвер, что некоторые из семи PzH 2000, поставленных в страну в конце июня, начали показывать сообщения об ошибках.

Немецкие военные связывают это с высокими темпами стрельбы при использовании артиллерийских орудий украинскими вооруженными силами, что создает повышенную нагрузку на механизм заряжания оружия.

Кроме того, украинские военнослужащие, полагают в бундесвер, сначала пытались стрелять по целям на слишком большом расстоянии.

Как сообщает Spiegel, бундесвер дополнительно отправит на Украину запасные части, чтобы устранить неполадки. Помимо того, немецкое правительство ведет переговоры о создании центра по ремонту вооружений в Польше.

Издание также пишет о проблемах с поставками боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Gepard. Первые пять Gepard ранее были поставлены на Украину. В ходе испытаний в Германии выяснилось, что они не распознают снаряды норвежского производства, из-за чего их придется модифицировать.

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Ранее на этой неделе Spiegel писал, что правительство ФРГ разрешило продать Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000, произведенных частной немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW), о чем ранее просил Киев. Орудия обойдутся Украине в €1,7 млрд. При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляла, что Киев обещал не использовать поставленные вооружения для ударов по целям на территории России.

В середине июля Ламбрехт отмечала, что бундесвер почти исчерпал ресурсы для помощи Украине.

Россия неоднократно критиковала поставки Западом вооружений на Украину. Глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал, что накачивание Украины оружием «лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».