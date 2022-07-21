Володин назвал конфликт с Украиной «жертвой» ради президентства Байдена

Тема Украины будет крайне важной для промежуточных выборов в Конгресс США, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президенту Джо Байдену необходимо, чтобы конфликт продолжался

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Продолжение конфликта России и Украины нужно президенту США Джо Байдену, чтобы удержать власть, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, Демократическую партию США ждут скорые промежуточные выборы в конгресс, и тема Украины будет играть на этих выборах важную ролью. Байден же, по словам Володина, участвовал в политической жизни Украины и был активным сторонником Майдана еще когда был вице-президентом.

«Заняв Овальный кабинет Белого дома, он стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал всё, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе. Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет», — написал спикер Госдумы.

Теперь Байден, «цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис», считает Володин, тогда как инфляция в США и ЕС бьет рекорды, а Украина потеряла суверенитет.

«Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?», — задается вопросом Володин.

Промежуточные выборы в США проводят в середине четырехлетнего срока полномочий президента, во вторник после первого понедельника ноября. Во время промежуточных выборов заполняются все 435 мест в Палате представителей США и 33 или 34 из 100 мест в Сенате США. Также в ряде штатов проходят губернаторские выборы.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее главными целями защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины.

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Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил всеобщую мобилизацию.

США и лично Байден неоднократно выступали с осуждением действий России на Украине. Так, в середине апреля он назвал события на Украине геноцидом. Кремль счел высказывание слова Байдена о геноциде неприемлемыми и указал, что это «извращение ситуации».

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