Володин назвал конфликт с Украиной «жертвой» ради президентства Байдена
Продолжение конфликта России и Украины нужно президенту США Джо Байдену, чтобы удержать власть, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram.
По его словам, Демократическую партию США ждут скорые промежуточные выборы в конгресс, и тема Украины будет играть на этих выборах важную ролью. Байден же, по словам Володина, участвовал в политической жизни Украины и был активным сторонником Майдана еще когда был вице-президентом.
«Заняв Овальный кабинет Белого дома, он стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал всё, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе. Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет», — написал спикер Госдумы.
Теперь Байден, «цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис», считает Володин, тогда как инфляция в США и ЕС бьет рекорды, а Украина потеряла суверенитет.
«Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?», — задается вопросом Володин.
Промежуточные выборы в США проводят в середине четырехлетнего срока полномочий президента, во вторник после первого понедельника ноября. Во время промежуточных выборов заполняются все 435 мест в Палате представителей США и 33 или 34 из 100 мест в Сенате США.
Также в ряде штатов проходят губернаторские выборы.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее главными целями защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины.
Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил всеобщую мобилизацию.
США и лично Байден неоднократно выступали с осуждением действий России на Украине. Так, в середине апреля он назвал события на Украине геноцидом. Кремль счел высказывание слова Байдена о геноциде неприемлемыми и указал, что это «извращение ситуации».
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