Передача странами НАТО дальнобойного оружия и РСЗО Киеву сдвигает «необходимую линию мирного развития» дальше на запад. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает «РИА Новости».

По словам Полянского, союзники Украины «сдвигают необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад». «Задумайтесь над этим, как и над тем, что после ее окончания нам так или иначе все равно придется жить рядом с вами и сотрудничать», — сказал он.

Власти Луганской народной республики обвиняют Украину в обстрелах из американских РСЗО населенных пунктов в Донбассе. Российское Минобороны отчиталось об уничтожении с 5 по 20 июля четырех систем HIMARS, которые Украине передали США и союзники. Но 20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что «эти системы не уничтожены русскими».

Всего Вашингтон обещал отправить Украине более 20 таких установок, 12 РСЗО уже были ей переданы.

Киев неоднократно объявлял, что оружие необходимо ему для защиты. И власти Украины, и политики западных стран, которые поставляют стране вооружение, не раз говорили, что Киев не будет использовать его для нанесения ударов по российской территории. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал главе Пентагона применять американское оружие только «для сдерживания противника и деоккупации территории».