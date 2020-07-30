Правозащитники насчитали 34 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской

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В Минске прошел митинг в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», в нем приняли участие 34 тыс. человек.

«По состоянию на 20:30 по местному времени (совпадает с мск), 34 тыс. человек прошли через контрольно-пропускные пункты», — говорится в сообщении.

Как сообщает Tut.by, участники «агитационного пикета» собрались в парке Дружбы народов. Акция проходила в формате концерта и начиналась в 18:00, однако некоторые участники пришли заранее.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Республики Беларусь.

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