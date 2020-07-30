Выборы в Белоруссии , 30 июл, 22:25
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Правозащитники насчитали 34 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской
В Минске прошел митинг в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», в нем приняли участие 34 тыс. человек.
«По состоянию на 20:30 по местному времени (совпадает с мск), 34 тыс. человек прошли через контрольно-пропускные пункты», — говорится в сообщении.
Как сообщает Tut.by, участники «агитационного пикета» собрались в парке Дружбы народов. Акция проходила в формате концерта и начиналась в 18:00, однако некоторые участники пришли заранее.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД Республики Беларусь.
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