Помпео назвал администрацию Трампа самой жесткой в отношениях с Россией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 73,36 (+1,13) Инвестиции, 13:18
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 86,25 (+1,34) Инвестиции, 13:18
Индексы Европы и Америки резко упали на фоне негативной статистики в США Инвестиции, 17:30 СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки Общество, 17:28 NASA запустило к Марсу марсоход Общество, 17:11 Цена нефти Brent упала на 4% после выхода негативной статистики в США Инвестиции, 17:08 Как устроены корпоративные пенсии и сколько нужно откладывать на счет Социальная экономика, 17:00  Швейцарская прокуратура завела уголовное дело против президента ФИФА Спорт, 16:59 Пять человек задержали по делу о ячейке террористов в колонии в Калмыкии Политика, 16:59 В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное Политика, 16:55 Что предложат IT-компании пережившему карантин бизнесу. Дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 16:53 Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко Спорт, 16:50 Собянин заявил об отсутствии «полной уверенности» в проведении Дня города Общество, 16:47 В Усолье-Сибирском после критики Путина рекультивируют территорию завода Общество, 16:47 Помпео назвал администрацию Трампа самой жесткой в отношениях с Россией Политика, 16:45 ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца Авто, 16:45
Политика ,  
0 

Помпео назвал администрацию Трампа самой жесткой в отношениях с Россией

США под руководством Дональда Трампа смогли помешать строительству трубопровода Nord Stream 2 и продолжат противостоять российскому влиянию, заявил госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в сенате
Дональд Трамп и Майк Помпео
Дональд Трамп и Майк Помпео (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Политика администрации Дональда Трампа в отношении России — самая жесткая в американской истории. Об этом 30 июля заявил госсекретарь США Майк Помпео. «[Это] самая жесткая администрация в отношении России за все время», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам сената (трансляция велась на сайте комитета). Помпео назвал Россию авторитарной и дестабилизирующей силой, которая представляет угрозу для Запада и других регионов. Госсекретарь также указал, что благодаря ужесточению санкционного режима администрация Трампа смогла помешать строительству трубопровода Nord Stream 2.

Помпео допустил привлечение России к альянсу по противостоянию Китаю
Политика
Майк Помпео

15 июля Помпео предупредил, что США введут дополнительные санкции против Nord Stream 2. «Убирайтесь сейчас или вы столкнетесь с последствиями», — обратился он к компаниям, вовлеченным в строительство. После заявлений Помпео Госдепартамент заявил, что обновил руководство к разделу 232 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Теперь этот раздел допускает введение санкций в отношении инвесторов и партнеров газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». «В настоящее время Государственный департамент не вводит никаких санкций в соответствии с разделом 232 CAATSA. Однако если мы решим, что введение санкций в соответствии с разделом 232 является целесообразным в соответствии с этим обновленным руководством, мы без колебаний сделаем это», — отмечается в документе. В ФРГ назвали угрозы санкций США против Nord Stream 2 неприемлемыми.

Политику администрации Трампа раскритиковал главный демократ в комитете — сенатор Роберт Менендес. «США [во время работы администрации Трампа] преследовали неудача за неудачей, они отдавали инициативу нашим противникам», — считает он. Менендес отметил, что американские власти недостаточно агрессивно задействовали возможности для введения санкций в отношении России и не смогли добиться стабильности на Ближнем Востоке. Сенатор также раскритиковал решение Трампа сократить численность американских войск в Германии, поскольку это ослабит безопасность Европы.

Деморализованный Госдеп

28 июля сенаторы-демократы опубликовали доклад, в котором привели негативную оценку работы Госдепартамента. В документе, в частности, утверждается, что сотрудники внешнеполитического ведомства чувствуют себя парализованными и запуганными. Как отметили авторы, администрации Трампа потребовалось 11 месяцев, чтобы предложить первую кандидатуру на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями — Андрею Томпсон, занимавшую этот пост в 2018–2019 годы. Демократы также упрекнули президента в долгом подборе кандидатов на пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - США, Дональд Трамп, Майк Помпео, конгресс США
Материалы по теме
Санкции против российских чиновников не вошли в военный бюджет США
Политика
Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео приехать «поговорить» в Чечню
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter