Помпео назвал администрацию Трампа самой жесткой в отношениях с Россией

США под руководством Дональда Трампа смогли помешать строительству трубопровода Nord Stream 2 и продолжат противостоять российскому влиянию, заявил госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в сенате

Дональд Трамп и Майк Помпео (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Политика администрации Дональда Трампа в отношении России — самая жесткая в американской истории. Об этом 30 июля заявил госсекретарь США Майк Помпео. «[Это] самая жесткая администрация в отношении России за все время», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам сената (трансляция велась на сайте комитета). Помпео назвал Россию авторитарной и дестабилизирующей силой, которая представляет угрозу для Запада и других регионов. Госсекретарь также указал, что благодаря ужесточению санкционного режима администрация Трампа смогла помешать строительству трубопровода Nord Stream 2.

15 июля Помпео предупредил, что США введут дополнительные санкции против Nord Stream 2. «Убирайтесь сейчас или вы столкнетесь с последствиями», — обратился он к компаниям, вовлеченным в строительство. После заявлений Помпео Госдепартамент заявил, что обновил руководство к разделу 232 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Теперь этот раздел допускает введение санкций в отношении инвесторов и партнеров газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». «В настоящее время Государственный департамент не вводит никаких санкций в соответствии с разделом 232 CAATSA. Однако если мы решим, что введение санкций в соответствии с разделом 232 является целесообразным в соответствии с этим обновленным руководством, мы без колебаний сделаем это», — отмечается в документе. В ФРГ назвали угрозы санкций США против Nord Stream 2 неприемлемыми.

Политику администрации Трампа раскритиковал главный демократ в комитете — сенатор Роберт Менендес. «США [во время работы администрации Трампа] преследовали неудача за неудачей, они отдавали инициативу нашим противникам», — считает он. Менендес отметил, что американские власти недостаточно агрессивно задействовали возможности для введения санкций в отношении России и не смогли добиться стабильности на Ближнем Востоке. Сенатор также раскритиковал решение Трампа сократить численность американских войск в Германии, поскольку это ослабит безопасность Европы.