Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора РБК Pro Почему весь мир скоро начнет покупать через мессенджеры РБК Pro Некуда бежать: как фитнес-студии пытаются выжить во время пандемии РБК Pro Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 23 июл, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 23 июл, 13:19
Помпео допустил привлечение России к альянсу по противостоянию Китаю Политика, 05:08 Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края Политика, 04:43 В России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства Общество, 04:17 СМИ узнали об идее ввести в России пенсионный налоговый вычет Финансы, 03:46 Перехваченный истребителями F-15 иранский самолет успешно сел в Тегеране Общество, 03:03 Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье Общество, 02:49 МИД предложил Зеленскому помощь с «расшифровкой» минских соглашений Политика, 02:22 Иран заявил об ответственности США в случае любого инцидента с лайнером Политика, 02:03 Партия племянника Путина по ошибке указала адресом трансформаторную будку Политика, 01:54 Помпео заявил о повторяющем ошибки СССР Китае Политика, 01:46 Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева Политика, 01:02 Сенат одобрил проект бюджета Пентагона с санкциями против Nord Stream 2 Политика, 00:51 Рекордный трансфер и тренерские скандалы. Чем запомнился сезон РПЛ Спорт, 00:00 Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре Политика, 00:00
Политика ,  
0 

Помпео допустил привлечение России к альянсу по противостоянию Китаю

Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что Россию США могут пригласить Россию вступить в альянс по противодействию Китаю. Об этом американский дипломат заявил, выступая в президентской редакции Ричарда Никсона в Йорба-Линда (штат Калифорния). Отрывок выступления Помпео размещен на странице Госдепартамента США в Twitter.

«Я думаю, что такая возможность есть... Возможность проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией»,— сказал Помпео, говоря о том, смогут ли США заручиться поддержкой со стороны России.

Как считает американский лидер, Китаю следует противопоставить «альянс демократий». Дипломат убежден, что если «свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай изменит» этот мир.

По словам американского дипломата, Китай Китай допускает те же ошибки, что и СССР. Среди них — несоблюдение прав собственности и верховенства закона.

Помпео заявил о необходимости диалога с Россией
Политика
Майк Помпео

Впервые Помпео заявил о намерении США создать коалицию для противодействия Китаю 21 июля на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Как утверждал дипломат, американские власти надеются на создание коалиции, с помощью которой удастся убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом». 

По словам Помпео, США хотят, чтобы государства, которые понимают, что такое свобода и демократия, осознавали угрозу, которая идет от Коммунистической партии Китая.

Теги: Майк Помпео, Китай, США
Материалы по теме
Помпео заявил о повторяющем ошибки СССР Китае
Политика
Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю
Политика
В США назвали почти невозможным прогресс в отношениях с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter