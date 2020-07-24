Помпео допустил привлечение России к альянсу по противостоянию Китаю

Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что Россию США могут пригласить Россию вступить в альянс по противодействию Китаю. Об этом американский дипломат заявил, выступая в президентской редакции Ричарда Никсона в Йорба-Линда (штат Калифорния). Отрывок выступления Помпео размещен на странице Госдепартамента США в Twitter.

«Я думаю, что такая возможность есть... Возможность проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией»,— сказал Помпео, говоря о том, смогут ли США заручиться поддержкой со стороны России.

Как считает американский лидер, Китаю следует противопоставить «альянс демократий». Дипломат убежден, что если «свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай изменит» этот мир.

По словам американского дипломата, Китай Китай допускает те же ошибки, что и СССР. Среди них — несоблюдение прав собственности и верховенства закона.

Впервые Помпео заявил о намерении США создать коалицию для противодействия Китаю 21 июля на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Как утверждал дипломат, американские власти надеются на создание коалиции, с помощью которой удастся убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом».

По словам Помпео, США хотят, чтобы государства, которые понимают, что такое свобода и демократия, осознавали угрозу, которая идет от Коммунистической партии Китая.