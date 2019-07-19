Путин назвал Скрипаля «вышедшим из обоймы»

По мнению российского президента, у бывшего сотрудника ГРУ нет секретной информации, которую он мог бы передать прессе. О местонахождении разведчика информации у Путина нет

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не знает, где находится бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, сообщает пресс-служба Кремля. «Он же шпион, он все время прячется», — объяснил глава российского государства.

Путин также усомнился в том, что Скрипаль может обладать какой-то секретной информацией, которой он может поделиться с прессой. «Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?» — сказал президент.

Глава государства не согласился со Стоуном касательно предположения американского режиссера, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы. «Если бы хотели отравить, отравили бы», — сказал президент. По его мнению, в современных условиях отравить человека несложно. «Там, я не знаю, миллиграмма хватает», — предположил Путин.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери в начале марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к их отравлению; как утверждают в Лондоне, для нападения на экс-полковника ГРУ и его дочь было использовано вещество группы «Новичок». Россия отвергает обвинения на этот счет.

Местонахождение самого экс-сотрудника ГРУ и его дочери по-прежнему держится в тайне. В середине мая квартира Юлии Скрипаль на Давыдковской улице на западе Москвы была выставлена на продажу. За три месяца до этого была продана и машина. Занимается этими вопросами по доверенности подруга Юлии Скрипаль.