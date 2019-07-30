Эксперты предсказали пять вторых туров на осенних выборах губернаторов

При этом более 60% в первом туре, по прогнозу, набирают Радий Хабиров (Башкирия) — 68%, Александр Осипов (Забайкалье) — 66%, Роман Старовойт (Курская область) — 61%, Алексей Текслер (Челябинская область) — 60%. Остальным идущим на выборы главам эксперты «Давыдов индекс» дают от 50 до 60%.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Республики Алтай, а также Волгоградской, Сахалинской, Вологодской и Астраханской областей с просьбой прокомментировать прогноз экспертов о рисках второго тура для губернаторов этих регионов.

Кто еще в зоне риска

Опрошенные РБК эксперты в целом согласились с прогнозами, за исключением отдельных нюансов.

Например, политолог Екатерина Курбангалеева считает, что относительно Игоря Бабушкина, бывшего офицера ФСБ, недавно назначенного главой Астраханской области, рано делать выводы. «У Бабушкина есть шанс вырасти, если он потратит оставшееся время правильно», — пояснил Давыдов. Муниципальный фильтр для выдвижения на выборах в области не смог преодолеть сильный оппонент Бабушкина Олег Шеин, заметил политолог Константин Калачев. «Все зависит от самого Бабушкина. Ему будет проще, чем ветеранам [Олегу] Кувшинникову, [Андрею] Бочарову и [Владимиру] Владимирову, потому что он человек новый и антирейтинга у него нет, — считает Кирилл Петров из «Минченко консалтинг». — Но ему необходимо в короткие сроки найти свою повестку, чтобы тренд изменения рейтинга стал позитивным; скорее всего, это будет борьба с коррупцией».

По Александру Беглову (Петербург) Курбангалеева считает прогноз слишком оптимистичным, учитывая проблемы с губернаторской кампанией. Чрезмерно оптимистичными она считает и прогнозы в отношении Александра Осипова (Забайкальский край), и Дениса Паслера (Оренбургская область), в то время как оценку результата Андрея Чибиса (Мурманская область) — излишне пессимистичной.

Политконсультант Дмитрий Фетисов считает, что заметно выросли шансы на победу в первом туре у Владимира Владимирова (Ставропольский край) и Андрея Бочарова (Волгоградская область). Первый усилил активность в ходе кампании и объединил вокруг себя общественность, а второй стабилизировал избирательную кампанию и поднял рейтинг на фоне откровенно слабых оппонентов. Но впереди еще достаточно времени, кампании вошли в активную фазу, и ситуация может существенно поменяться, оговаривается эксперт.

В конце мая ВЦИОМ и ФОМ представили результаты майских соцопросов, проведенных в регионах, где в единый день голосования в этом году пройдут прямые выборы губернаторов. Тогда ни в одном из регионов соцопросы не показали необходимости второго тура. Впрочем, недопуск сильных конкурентов на выборы не гарантирует отсутствия вторых туров, а политологам и социологам сложно предсказать поведение избирателей, прокомментировал РБК политолог Константин Калачев. Прогноз «Давыдов индекс» он в целом посчитал убедительным, хотя и счел переоцененными позиции Осипова (Забайкалье). При этом согласился с рисками для глав Алтая, Вологодской и Сахалинской областей.

«Для новых врио с неустоявшимся к ним отношением населения цена ошибок велика, — пояснил Калачев. — Любое неудачное высказывание, любое неудачное действие может быстро изменить ситуацию. Тем более если ошибки накладываются на снижающееся социальное самочувствие». Самыми рискованными он называет депрессивные регионы с высоким уровнем протестных настроений.

В середине июля политологи из коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» назвали врио губернаторов со слабым политическим менеджментом. Среди 16 врио перечислены главы Калмыкии и Алтая Бату Хасиков и Олег Хорохордин. Согласно рейтингу политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», слабые позиции имеют также команды Игоря Артамонова (Липецкая область), Махмуд-Али Калиматова (Ингушетия), Олега Кувшинникова (Вологодская область), Валерия Лимаренко (Сахалинская область) и Александра Беглова (Санкт-Петербург).

Первые два места в прогнозе «Давыдов индекс», где идут врио глав Башкирии и Забайкалья, соответствуют оценкам рейтинга «Госсовет 2.0». «Из всех врио они демонстрируют самый сильный политический менеджмент», — указывает Кирилл Петров из «Минченко консалтинг». Согласен он и с оценкой нижней части прогнозного рейтинга — этим губернаторам предстоят тяжелые кампании на грани второго тура. «Странно, что в этой компании не оказались господа Владимиров, Беглов и Хасиков, — отметил Петров. — Они определенно балансируют на грани второго тура».

В этом году в ходе единого дня голосования 8 сентября среди прочего пройдут выборы глав 19 регионов (16 прямых и три через голосование в парламенте) и выборы депутатов в заксобрания 13 регионов.