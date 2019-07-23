Депутат Шеин заявил об уходе из борьбы за пост астраханского губернатора

Депутат Шеин заявил об уходе из борьбы за пост астраханского губернатора

Депутат Госдумы Олег Шеин заявил в своем видеообращении, что выходит из предвыборной гонки за пост губернатора Астраханской области. По его словам, причиной стали сложности в преодолении муниципального фильтра.

Команде Шеина удалось собрать больше подписей жителей региона, чем было необходимо для регистрации, рассказал он. Однако подписей депутатов и глав муниципалитетов для прохождения муниципального фильтра оказалось недостаточно.

«Последний день сдачи документов послезавтра. Мы взяли пятипроцентный рубеж, но в Астрахани он равен 7%. Мы вышли на потолок. Подписей больше нет», — заявил он.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее неоднократно выступала за изменение законодательства о муниципальном фильтре. Сейчас в зависимости от региона планка муниципального фильтра установлена на уровне от 5 до 10%. В начале июля правительство направило отрицательный отзыв на законопроект депутатов от ЛДПР о снижении порога на выборах глав регионов до 5% подписей муниципальных депутатов.