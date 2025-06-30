МИД Ирана выразил протест временному поверенному в делах Украины
Временный поверенный в делах Украины в Иране вызван в МИД, ему выражен протест, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Исламской Республики. Поводом стали «необоснованные высказывания некоторых украинских официальных лиц» относительно агрессии Израиля и США против Ирана.
«Поддерживая военную агрессию сионистского режима, украинские официальные лица фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины относительно уважения принципов и целей Устава ООН и четырех Женевских конвенций, что влечет за собой международную ответственность украинского правительства», — заявил глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи.
Как отметили в МИД, временный поверенный в делах Украины был также проинформирован о последствиях «неоднократных враждебных и провокационных действий» в отношении Ирана. Дипломат заверил, что передаст иранский протест в Киев «как можно скоре».
Какое именно высказывание украинских властей стало основанием для протеста, в сообщении МИД не уточняется. 24 июня МИД Украины опубликовал заявление с осуждением ракетного удара Ирана по американской базе Аль-Удейд в Катаре. Киев указал, что Тегеран тесно сотрудничает с Москвой, а вместе они «дестабилизируют Ближний Восток и Европу». Иранский посол в Москве Казем Джалали ранее отмечал, что развитие сотрудничества с Россией не направлено против какой-либо третьей стороны, «а, скорее, соответствуют безопасности и стабильности региона».
В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции, целями которой стали ядерная программа и военная инфраструктура Ирана. 22 июня США присоединились к конфликту и атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Иран нанес удар по крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке — авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Два дня спустя американский президент Дональд Трамп объявил, что стороны договорились о прекращении огня. Израиль, соглашаясь на перемирие, заявил, что достиг всех своих целей. Иранские власти, со своей стороны, объявили о победе над Израилем и США.
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