Дело об убийствах в Екатеринбурге передадут в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге. Среди них — убийство в 2001 году выходца из Азербайджана Юниса Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушение на убийство предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году; убийство в 2011-м гражданина Азербайджана владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева, который скончался от огнестрельного ранения.

Мотивом совершенных преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе. Уголовные дела возбуждены по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

В рамках расследования в качестве подозреваемых были задержаны шесть российских граждан. Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал трех человек в рамках этого дела — Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. Другим трем фигурантам — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову — продлили срок содержания на 72 часа.

По уголовному делу следователи провели 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, а также 10 допросов свидетелей. «Выполненные следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков преступной группы», — отметила представитель СК.

О пресечении деятельности этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство, Свердловское управление СК сообщило 28 июня. За день до этого в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев. Всего в отдел полиции были доставлены свыше 50 человек. МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию. В МИД России отмечали, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов, а задержания представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений».

Представитель Следственного комитета уточнила, что по предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго настоящее время устанавливаются. «По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов», — добавила Петренко.

E1.ru писал, что погибшие — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. По информации портала, именно их подозревали в убийстве Юниса Пашаева, который скончался в больнице от ножевых ранений, нанесенных ему в мае 2001 года возле кафе «Каспий» (принадлежит семье Сафаровых). E1.ru отмечал, что тогда следствию не удалось предъявить обвинение братьям Сафаровым.

Минкультуры Азербайджана заявило, что из-за «целенаправленных насильственных действий» в отношении азербайджанцев будут отменены все культурные мероприятия, запланированные совместно с российскими государственными и частными учреждениями. По этой же причине азербайджанская делегация решила не участвовать в заседании комиссии парламента республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.