Делегация Азербайджана отменила визит в Москву после задержаний на Урале

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Парламентская делегация Азербайджана решила не участвовать в заседании комиссии Милли Меджлиса (парламента) республики и Федерального Собрания России по межпарламентскому сотрудничеству, говорится в заявлении на сайте парламента. 23-е по счету совместное заседание должно было пройти в Москве.

Причиной отмены поездки делегации в Россию в парламенте назвали якобы «демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия в отношении азербайджанцев, совершенные правоохранительными органами на этнической почве в городе Екатеринбурге», а также регулярный характер подобных случаев в последнее время.

27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев. Всего в отдел полиции было доставлено свыше 50 человек. МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию в рамках следственных действий. В МИД России отмечали, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов, а задержания представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений».

Ранее из-за этой же ситуации власти Азербайджана решили отменить культурные мероприятия, запланированные совместно с российскими государственными и частными учреждениями. К ним относятся концерты, фестивали, спектакли и выставки, которые должны были пройти на территории Азербайджана, уточнили в министерстве культуры республики.

В пресс-службах регионального СУ СК и ГУ МВД по Свердловской области РБК заявили, что расследование начато по факту преступлений прошлых лет. Как уточнили в СК, речь идет об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал трех человек в рамках этого дела – Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. По версии следствия, все трое входили в состав «этнической преступной группы», причастной к эпизодам убийств и покушений на убийство на территории Екатеринбурга.

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