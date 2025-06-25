Пасечник объявил о запрете продажи терминалов Starlink в ЛНР

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Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил продажу и использование оборудования компании SpaceX (США), в том числе терминалов Starlink, на территории региона. Он подписал соответствующий указ и сообщил об этом в телеграм-канале.

«В условиях проведения специальной военной операции защита информационного пространства и обеспечение безопасности наших граждан являются первостепенной задачей», — объяснил решение Пасечник.

Как заявил Пасечник, технология Starlink может быть использована украинской стороной для координации действий, передачи данных и нанесения ударов по территории России. «Мы не можем позволить себе игнорировать эту угрозу», — заключил глава региона.

Starlink — это глобальная система спутниковой связи. Она разворачивается компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростного широкополосного интернета. Компания принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Запуски спутников в космос проводятся с помощью ракет SpaceX. Сеть Starlink обеспечивает доступ в интернет из любой точки мира. Терминалы способны принимать сигналы в удаленных и труднодоступных регионах с неразвитой инфраструктурой связи. Скорость трафика составляет 1 Гбит/с, что соответствует стандарту пятого поколения мобильной связи (5G).

Согласно тексту указа, запрет будет действовать только, пока в республике объявлено военное положение. Этот режим в ЛНР и других новых регионах ввелив октябре 2022 года.

Документ вступит в силу в день, следующий за датой его официального опубликования, то есть 26 июня.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении станций Starlink, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Украинские военные с начала боевых действий используют Starlink для обеспечения коммуникации между военнослужащими, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей.

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