Маск сообщил об активации Starlink над Ираном
Миллиардер Илон Маск сообщил о включении системы Starlink на Ираном. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).
Такой комментарий он оставил под постом с обращением к предпринимателю активировать систему спутникового интернета Starlink для иранских граждан. Автор поста предложил Маску таким образом «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима».
В обращении указано, что власти республики отключили интернет, чтобы активисты не могли координировать протесты в стране.
«Лучевые сигналы включены», — ответил Маск.
Израиль начал операцию «Восходящий лев» против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3».
После начала боевых действий в Иране временно ограничили доступ в интернет. В Минсвязи республики отметили, что ограничения снимут при стабилизации ситуации.
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