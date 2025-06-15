 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Маск сообщил об активации Starlink над Ираном

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана

Миллиардер Илон Маск сообщил о включении системы Starlink на Ираном. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

Такой комментарий он оставил под постом с обращением к предпринимателю активировать систему спутникового интернета Starlink для иранских граждан. Автор поста предложил Маску таким образом «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима».

В обращении указано, что власти республики отключили интернет, чтобы активисты не могли координировать протесты в стране.

«Лучевые сигналы включены», — ответил Маск.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Израиль начал операцию «Восходящий лев» против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3».

После начала боевых действий в Иране временно ограничили доступ в интернет. В Минсвязи республики отметили, что ограничения снимут при стабилизации ситуации.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Беспалько
Starlink Иран Израиль Илон Маск
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Политика
ЦАХАЛ объявила о завершении серии ударов по Ирану
Политика
ЦАХАЛ сообщила о новых пусках ракет из Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
WP узнала о плане Трампа запретить въезд в США гражданам еще 36 стран Политика, 06:06
Под удар Ирана попал научный институт в Реховоте Политика, 06:03
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Фальков рассказал об проекте закона для новой модели высшего образования Общество, 05:38
Маск сообщил об активации Starlink над Ираном Политика, 05:13
В израильском Бат-Яме трое погибли в результате удара Ирана Политика, 05:13
Аэропорт Тамбова приостановил рейсы Политика, 05:11
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Пентхаусы и high-sky-студии: быть над городом и смотреть на него сверху РБК и Дом Chkalov, 04:55
Конфликт Израиля и Ирана. Главное Политика, 04:26
Во Внуково объяснили задержку багажа туристов Turkish Airlines Общество, 04:25
Axios узнал о просьбе Израиля к США присоединиться к ударам по Ирану Политика, 04:25
India Today узнал о нехватке тяги у разбившегося в Индии самолета Общество, 04:00
Tasnim сообщил о попадании в жилой дом в Тегеране при ударе Израиля Политика, 03:33
В иорданском Ирбиде начался пожар после перехвата иранского дрона Политика, 03:07