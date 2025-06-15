Маск сообщил об активации Starlink над Ираном

Миллиардер Илон Маск сообщил о включении системы Starlink на Ираном. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

Такой комментарий он оставил под постом с обращением к предпринимателю активировать систему спутникового интернета Starlink для иранских граждан. Автор поста предложил Маску таким образом «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима».

В обращении указано, что власти республики отключили интернет, чтобы активисты не могли координировать протесты в стране.

«Лучевые сигналы включены», — ответил Маск.

Израиль начал операцию «Восходящий лев» против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3».

После начала боевых действий в Иране временно ограничили доступ в интернет. В Минсвязи республики отметили, что ограничения снимут при стабилизации ситуации.