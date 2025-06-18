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Технологии и медиа ,  
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NetBlocks сообщил о почти полном отключении интернета в Иране

Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

В Иране наблюдается почти полное отключение интернета, сообщает сервис мониторинга работы Сети NetBlocks.

«Подтверждено: данные в режиме реального времени показывают, что в Иране происходит почти полное отключение интернета в национальном масштабе», — говорится в сообщении.

NetBlocks отмечает, что до этого в республике, на фоне эскалации напряженности с Израилем, были менее масштабные сбои. Начиная с 13 июня, когда началась израильская операция, доступность интернета не падала менее чем до 60%, следует из представленного сервисом графика. Сейчас же линия на графике почти близка к нулю.

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