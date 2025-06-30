 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США ,  
0 

Канада отменила новый налог после отказа Трампа в торговых переговорах

Канада отменила новый налог для США после отказа Трампа в торговых переговорах
Сюжет
Торговая война США
Канада отменила вступающий в силу 30 июня налог для технологических компаний, чтобы продолжить торговые переговоры с США, которые Трамп отменил из-за этой «наглой атаки» Оттавы. Цель переговоров — достичь торговой сделки к 21 июля
Дональд Трамп и Марк Карни на саммите G7 16 июня
Дональд Трамп и Марк Карни на саммите G7 16 июня (Фото: Darryl Dyck / Global Look Press)

Канада отменит налог на цифровые услуги, который должен был вступить в силу 30 июня, в ожидании заключения торгового соглашения с США, объявил канадский министр финансов и государственных доходов Франсуа-Филипп Шампань. Сообщение опубликовано на сайте правительства Канады.

«В соответствии с этим решением премьер-министр [Канады Марк] Карни и президент [США Дональд] Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с целью согласования сделки к 21 июля 2025 года», — говорится в публикации.

28 июня Трамп заявил, что США прекращают торговые переговоры с Канадой из-за введения нового налога, который он назвал «прямой и наглой атакой» на Штаты.

«В наших переговорах о новых отношениях в области экономики и безопасности между Канадой и Соединенными Штатами новое правительство Канады всегда будет руководствоваться общим вкладом любого возможного соглашения в обеспечение наилучших интересов канадских рабочих и предприятий», — приводятся в сообщении слова Карни.

Закон о новом налоге для технологических компаний — таких как Amazon, Google, Uber, Airbnb и других — предполагает, что с них возьмут 3-процентный налог от прибыли, полученной от цифровых услуг, предоставленных канадским пользователям в 2022 году. Планировалось, что он будет применяться задним числом, в результате чего в конце месяца компаниям придется заплатить $2 млрд. Требование затрагивает компании, чьи доходы за календарный год превысили примерно $15 млн.

Шампань 19 июня утверждал, что введение налога для технологических компаний не будет откладываться из-за торговых переговоров с США. «Новое правительство Канады сосредоточено на построении самой сильной экономики в G7 и защите интересов канадских рабочих и предприятий», — сказал он теперь, отметив, что отмена налога способствует прогрессу в переговорах с США.

Трамп заявил, что все еще считает нужным сделать Канаду 51-м штатом США
Политика
Дональд Трамп

В марте Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики (впоследствии из-под их действия была выведена номенклатура, подпадающая под трехстороннее торговое соглашение USMCA).

В том же месяце администрация США ввела 25-процентные тарифы на импортируемые сталь и алюминий (Канада — ключевой поставщик и того и другого), а также на все ввозимые в Штаты автомобили, включая продукцию американских марок, производимую за рубежом. Кроме того, США взимает 10-процентные тарифы с канадских энергоносителей и удобрений.

Оттава ответила зеркальными 25-процентными пошлинами на американские товары, не подпадающие под USMCA, продукцию из алюминия и стали, а также ввозимые из США автомобили.

Глава Банка Канады Тифф Маклем назвал введенные США тарифы наиболее сильным сдерживающим фактором для канадской экономики.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Марк Карни Канада налоги США Дональд Трамп переговоры
Марк Карни фото
Марк Карни
политик, премьер-министр Канады
16 марта 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Канада ввела налог в 50% на импорт стали из стран без договора о торговле
Экономика
Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой из-за ее «наглой атаки»
Экономика
Премьер Канады ответил на слова Трампа о прекращении торговых переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Трамп и Карни договорились заключить торговую сделку к 21 июля Политика, 06:17
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
MWM написал о более эффективной в сравнении с Украиной авиации России Политика, 05:48
Канада отменила новый налог после отказа Трампа в торговых переговорах Политика, 05:37
Сальдо рассказал о рейдах российских военных на правом берегу Днепра Политика, 05:22
ТАСС узнал о раскаявшемся исполнителе теракта в «Крокусе» Общество, 04:57
JPost узнала, чего ждет руководство Ирана для начала переговоров с США Политика, 04:42
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Во Франции запретят курение в общественных местах Общество, 04:32
Во Владивостоке завели дело после отравления сотрудников супермаркета Общество, 04:25
Премьер Сербии выступил за использование в стране карт системы «Мир» Политика, 03:39
В ДТП в Нижнем Новгороде погибли две женщины Общество, 03:12
Двое пожарных погибли при стрельбе из засады во время тушения в Айдахо Общество, 03:11
Россия и КНДР подписали план сотрудничества до 2027 года Политика, 02:47
В Харькове прогремели взрывы Политика, 02:28