Канада отменила новый налог после отказа Трампа в торговых переговорах

Канада отменила новый налог для США после отказа Трампа в торговых переговорах

Канада отменила вступающий в силу 30 июня налог для технологических компаний, чтобы продолжить торговые переговоры с США, которые Трамп отменил из-за этой «наглой атаки» Оттавы. Цель переговоров — достичь торговой сделки к 21 июля

Дональд Трамп и Марк Карни на саммите G7 16 июня (Фото: Darryl Dyck / Global Look Press)

Канада отменит налог на цифровые услуги, который должен был вступить в силу 30 июня, в ожидании заключения торгового соглашения с США, объявил канадский министр финансов и государственных доходов Франсуа-Филипп Шампань. Сообщение опубликовано на сайте правительства Канады.

«В соответствии с этим решением премьер-министр [Канады Марк] Карни и президент [США Дональд] Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с целью согласования сделки к 21 июля 2025 года», — говорится в публикации.

28 июня Трамп заявил, что США прекращают торговые переговоры с Канадой из-за введения нового налога, который он назвал «прямой и наглой атакой» на Штаты.

«В наших переговорах о новых отношениях в области экономики и безопасности между Канадой и Соединенными Штатами новое правительство Канады всегда будет руководствоваться общим вкладом любого возможного соглашения в обеспечение наилучших интересов канадских рабочих и предприятий», — приводятся в сообщении слова Карни.

Закон о новом налоге для технологических компаний — таких как Amazon, Google, Uber, Airbnb и других — предполагает, что с них возьмут 3-процентный налог от прибыли, полученной от цифровых услуг, предоставленных канадским пользователям в 2022 году. Планировалось, что он будет применяться задним числом, в результате чего в конце месяца компаниям придется заплатить $2 млрд. Требование затрагивает компании, чьи доходы за календарный год превысили примерно $15 млн.

Шампань 19 июня утверждал, что введение налога для технологических компаний не будет откладываться из-за торговых переговоров с США. «Новое правительство Канады сосредоточено на построении самой сильной экономики в G7 и защите интересов канадских рабочих и предприятий», — сказал он теперь, отметив, что отмена налога способствует прогрессу в переговорах с США.

В марте Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики (впоследствии из-под их действия была выведена номенклатура, подпадающая под трехстороннее торговое соглашение USMCA).

В том же месяце администрация США ввела 25-процентные тарифы на импортируемые сталь и алюминий (Канада — ключевой поставщик и того и другого), а также на все ввозимые в Штаты автомобили, включая продукцию американских марок, производимую за рубежом. Кроме того, США взимает 10-процентные тарифы с канадских энергоносителей и удобрений.

Оттава ответила зеркальными 25-процентными пошлинами на американские товары, не подпадающие под USMCA, продукцию из алюминия и стали, а также ввозимые из США автомобили.

Глава Банка Канады Тифф Маклем назвал введенные США тарифы наиболее сильным сдерживающим фактором для канадской экономики.