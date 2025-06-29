Трамп заявил, что все еще считает нужным сделать Канаду 51-м штатом США

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что все еще считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом США. Об этом он признался в интервью Fox News.

«Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады», — считает Трамп (цитата по «РИА Новости»).

Кроме этого, он добавил, что торговые переговоры США с Канадой будут приостановлены «до тех пор, пока они не снизят некоторые тарифы».

С предложением Канаде рассмотреть возможность вхождения в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата Трамп выступил в начале февраля, спустя сутки после введения 25-процентных тарифов на канадские товары.

Оттава тогда ответила зеркальными 25-процентными пошлинами на ряд американских товаров. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также неоднократно исключал возможность присоединения страны к США.