Трамп заявил, что все еще считает нужным сделать Канаду 51-м штатом США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что все еще считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом США. Об этом он признался в интервью Fox News.
«Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады», — считает Трамп (цитата по «РИА Новости»).
Кроме этого, он добавил, что торговые переговоры США с Канадой будут приостановлены «до тех пор, пока они не снизят некоторые тарифы».
С предложением Канаде рассмотреть возможность вхождения в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата Трамп выступил в начале февраля, спустя сутки после введения 25-процентных тарифов на канадские товары.
Оттава тогда ответила зеркальными 25-процентными пошлинами на ряд американских товаров. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также неоднократно исключал возможность присоединения страны к США.
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