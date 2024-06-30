В Турции отказались заправлять экстренно севший израильский самолет

Пассажиру самолета израильской компании стало плохо, из-за чего он совершил экстренную посадку в Анталье. Там ему отказали в дозаправке, пишет JPost. Турция запретила экспорт авиатоплива в Израиль до прекращения огня в Газе

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Власти Турции отказали в дозаправке самолету израильской авиакомпании El Al, совершившему экстренную посадку в Анталье, пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, самолет выполнял рейс Варшава — Тель-Авив, во время полета одному из пассажиров стало плохо, в связи с чем было принято решение об экстренной посадке в аэропорту Антальи.

«Летный экипаж готовился к повторному взлету в Тель-Авив, но местные сотрудники отказались заправить самолет», — приводит Kan комментарий пресс-службы авикомпании El Al.

Вместе с тем Kan отмечает, что изначально самолет получил разрешение на дозаправку, однако потом в ситуацию «вмешались турецкие политические партии». В результате воздушное судно вылетело на греческий остров Родос для дозаправки перед полетом в Тель-Авив.

Израиль отменил все прямые рейсы в Турцию после начала войны с палестинским радикальным движением ХАМАС, отмечает JPost. Анкара осуждает действия еврейского государства. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мясником сектора Газа»

В апреле Министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров, среди которых авиационные бензин и топливо, до прекращения огня в секторе Газа. В ведомстве называли среди причин гибель более 33 тыс. палестинцев и ранение 100 тыс. человек «в результате тотальной резни».