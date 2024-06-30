В Турции отказались заправлять экстренно севший израильский самолет
Власти Турции отказали в дозаправке самолету израильской авиакомпании El Al, совершившему экстренную посадку в Анталье, пишет The Jerusalem Post.
По данным издания, самолет выполнял рейс Варшава — Тель-Авив, во время полета одному из пассажиров стало плохо, в связи с чем было принято решение об экстренной посадке в аэропорту Антальи.
«Летный экипаж готовился к повторному взлету в Тель-Авив, но местные сотрудники отказались заправить самолет», — приводит Kan комментарий пресс-службы авикомпании El Al.
Вместе с тем Kan отмечает, что изначально самолет получил разрешение на дозаправку, однако потом в ситуацию «вмешались турецкие политические партии». В результате воздушное судно вылетело на греческий остров Родос для дозаправки перед полетом в Тель-Авив.
«мясником сектора Газа» и «террористом».
В апреле Министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров, среди которых авиационные бензин и топливо, до прекращения огня в секторе Газа. В ведомстве называли среди причин гибель более 33 тыс. палестинцев и ранение 100 тыс. человек «в результате тотальной резни».
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ