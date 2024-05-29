Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» после удара ЦАХАЛ по Рафаху

После удара, нанесенного ЦАХАЛ по Рафаху на юге сектора Газа, в результате которого погибли не менее 45 человек, Эрдоган назвал происходящее в регионе геноцидом, а ООН — организацией с «мертвым духом»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Бездействие Организации Объединенных Наций в секторе Газа приводит к гибели тысячи детей, в работе ООН нет смысла, если она не может остановить геноцид палестинского народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании своей партии в парламенте.

«Если вы не можете остановить геноцид в XXI веке, за которым все человечество наблюдает в прямом эфире, какая от вас польза?» — поинтересовался Эрдоган, обращаясь к ООН.

Турецкий лидер, комментируя кадры из Рафаха, добавил, что организации не удается спасать даже своих сотрудников в секторе Газа. «Организация Объединенных Наций мертва, как и ее дух, в Газе», — сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, в палестино-израильском конфликте погибли не менее 15 тыс. детей. «О, американское государство, эта кровь также на ваших руках. Вы несете ответственность за этот геноцид, как и они (Израиль. — РБК)», — добавил он.

По данным ООН, за последние полгода в регионе погибли более 32 тыс. гражданских лиц, еще свыше 75 тыс. получили ранения. Кроме того, убиты около 196 сотрудников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН.

Израиль начал наземную операцию в Рафахе в начале мая. Власти объяснили необходимость операции тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

24 мая Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. Однако 26 мая ЦАХАЛ нанесла удар по комплексу ХАМАС в Рафахе, в результате чего в палаточном лагере для перемещенных палестинцев начался пожар. Минздрав сектора Газа, подконтрольный палестинскому движению, заявил, что погибли не менее 45 человек. По его данным, среди жертв были по меньшей мере 12 женщин, восемь детей и трое пожилых людей, три тела не удалось опознать.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, при ударе по Рафаху была допущена «трагическая ошибка».