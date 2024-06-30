Экс-генсек НАТО увидел риск «вечной войны» из-за нерешительности Шольца

Нерешительность Шольца в вопросах помощи Киеву сделает из него «канцлера вечной войны», считает экс-генсек НАТО. Расмуссен призвал его разрешить поставку ракет TAURUS. Россия осуждает западную поддержку Украины

Олаф Шольц (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Нерешительность Олафа Шольца в вопросах военной помощи Украине сделает из него не «канцлера мира», а «канцлера вечной войны», заявил в интервью n-tv бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Расмуссен был генсеком НАТО в 2009–2014 годах, позже он стал советником президента Украины при Петре Порошенко в 2016–2019 годах.

По его словам, сейчас Германия является второй страной после США по объему оказанной помощи Киеву, однако в Берлине «было слишком много колебаний, когда дело доходило до важных решений относительно поставок вооружений». «Мы все помним месяцы дискуссий о танках Leopard. В настоящее время канцлер отказывается поставлять ракеты большой дальности TAURUS», — считает Расмуссен.

По его мнению, подобные колебания в вопросах поставок оружия служат дополнительным стимулом для президента России Владимира Путина.

Бывший генсек НАТО отметил, что во время дискуссий о поставках Leopard Россия создала оборонительные укрепления, что усложнило ситуацию на фронте для Украины. «Колебания ведут не к миру, а к бесконечной войне. Я заметил, что канцлер Шольц хочет, чтобы его считали канцлером мира. Но я должен сказать, что дальнейшие колебания не сделают его канцлером мира. Наоборот, это сделает его канцлером вечной войны», — отметил он.

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) — дальнобойная ракета класса «воздух — земля», которая предназначена для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на очень низкой высоте (50 м). Последнее затрудняет обнаружение радарами. Ракета запускается с боевых самолетов и способна развивать скорость до 900 км/ч, а также нести до 480 кг взрывчатки. Дальность стрельбы составляет 500 км.

Расмуссен призвал Шольца как можно быстрее одобрить поставку TAURUS Украине и снять все ограничения на применение западных вооружений.

Шольц неоднократно высказывался против отправки TAURUS Киеву, называя этот шаг «безответственным». Президент Украины Владимир Зеленский объяснял позицию канцлера ФРГ желанием защититься от ядерной угрозы. Вместе с тем в конце мая Берлин вслед за Вашингтоном разрешил наносить удары по территории России немецким оружием.

Москва осуждает любую помощь Украине, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В ответ на снятие ограничений по применению западного оружия президент России Владимир Путин заявлял, что «представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют».