Лидер турецкой оппозиции заявил, что встретится с Путиным в России

Лидер турецкой оппозиционной РНП Озгюр Озель заявил, что в ходе своего турне посетит Россию и встретится с президентом Путиным. Весной РНП одержала победу на местных выборах в Турции впервые за 20 лет

Озгюр Озель (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель на следующей неделе может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего турне. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Фатиху Алтайлы.

«На следующей неделе планирую посетить съезд лидеров социалистических партий Европы в Бухаресте. Встречи планируются не только с лидерами Европы — мы поедем в Россию, в Пекин. <...> Мы встретимся с Путиным, также уже получили приглашение и поедем в Китай, а также в Бразилию, где встретимся с президентом (Лулой) да Силвой. Мы встретимся с лидерами социал-демократов и лидерами, с которыми Турция поддерживает тесные отношения», — рассказал Озель.

В России эту информацию пока не комментировали.

Республиканская народная партия (РНП) — старейшая в стране. Сейчас она является главной оппозиционной силой в Турции.

Бывший кандидат в президенты от РНП Кемаль Кылычдароглу (проиграл Эрдогану во втором туре с минимальным перевесом) в 2023 году критиковал Россию. Во время предвыборной кампании он в том числе обвинял Москву в заговорах и призывал «убрать руки от турецкого государства». В ноябре Кылычдароглу проиграл Озгюру Озелю на выборах главы РНП на 38-м съезде партии. В апреле РНП смогла победить на местных выборах впервые за 20 лет, а также сохранить за собой ключевой Стамбул.

Озгюр Озель ранее неоднократно высказывался об отношениях России и Турции. В частности, он выступал с поддержкой политики Анкары по неприсоединению к санкциям против России, а также называл правильным соблюдение конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы.