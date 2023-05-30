Посол России в Турции отверг обвинения во вмешательстве в выборы

Посол Ерхов: Россия не давала поводов для обвинений во вмешательстве в выборы в Турции

Россия не давала поводов для обвинений во вмешательстве в выборы в Турции, их проиграли те, кто видит врагов в подлинных друзьях своего народа, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Москву обвинял кандидат от оппозиции

Алексей Ерхов (Фото: МИД РФ)

Россия не давала поводов для обвинения ее во вмешательстве в выборы в Турции, полемика вокруг этого вопроса могла быть использована в пропагандистских целях, считает посол России в стране Алексей Ерхов.

«Было немало спекуляций на тему пресловутого российского вмешательства так называемого в турецкие выборы, хотя, это хочу подчеркнуть особо, мы при этом не давали абсолютно никаких поводов», — сказал Ерхов на конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил о ситуации, когда кандидат в президенты Турции от оппозиционного «Народного альянса» шести партий Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в распространении фейков накануне первого тура выборов, который прошел 14 мая. Он призвал «убрать руки от турецкого государства». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда отверг эти обвинения. «Ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», — сказал он.

«Один из кандидатов в недвусмысленной и, скажем прямо, несколько резковатой форме предостерег, как он сказал, дорогих российских друзей от такого вмешательства в выборы. Пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Сергеевич Песков сразу же отмежевался от таких обвинений, однако более в полемику вокруг этого вопроса не вступали, хорошо понимая, что именно такой полемики от нас и ждали», — сказал Ерхов. По его словам, «такая полемика могла бы быть использована как дополнительный повод для нагнетания пропагандистской субъективы». «И даже теперь, когда предвыборная кампания позади, Россию пытаются представить как некоего бенефициара, дескать Путин выиграл турецкие выборы, как недавно писал один американский журнал», — отметил дипломат.

По его словам, «в действительности выиграл тот, кому оказали доверие большинство турецких избирателей, а проиграли как раз те, кто видит в подлинных друзьях своего народа врагов». Москва и Анкара намерены продолжать работу по реализации крупных совместных проектов, заверил посол: «У нас много проектов, идей, планов. В том числе и газовый хаб, и дальнейшее строительство АЭС «Аккую», и многое другое».

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов 28 мая, он набрал 51,91%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 48,09%. Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера с переизбранием, назвав его дорогим другом. Он заявил, что победа Эрдогана стала закономерным результатом. «Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — написал Путин.

Эрдоган находится у власти более 20 лет. Он был премьер-министром с 2003 по 2014 год, а после перехода государства на президентскую форму правления занимает этот пост.