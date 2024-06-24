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МИД Турции допустил встречу Путина и Эрдогана в Казахстане

Глава МИД Турции допустил встречу Путина и Эрдогана в Казахстане на саммите ШОС
В Астане в начале июля пройдет саммит ШОС, где могут провести переговоры два президента. Путин ранее отмечал, что в рамках мероприятия возможна встреча с Эрдоганом. Последний раз лично они виделись в сентябре 2023-го
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Казахстане, где 3–4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), могут состояться переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает телеканал Habertürk.

«В ближайшие дни будет возможность встречи в Казахстане. <...> Мы ждем визита господина Путина в Турцию. Были приглашения от нашего президента», — отметил министр.

Ранее о возможной встрече двух глав государств на саммите ШОС в Астане Habertürk сообщал со ссылкой на источники. По его данным, среди тем их переговоров будут конфликт России и Украины, зерновая сделка, пуск АЭС «Аккую» и строительство газового хаба в турецкой Фракии. Фидан отметил, что важными вопросами в диалоге двух стран являются ситуации на Украине и в Сирии, энергетическое сотрудничество, торговля и положение турецких компаний.

11 июня Путин говорил, что на саммите ШОС может провести встречу с коллегой из Турции.

Последний раз президенты встречались лично в сентябре прошлого года в Сочи. С тех пор не раз сообщалось о возможном визите Путина в Турцию, сам Эрдоган называл предполагаемые даты, но поездка так и не состоялась.

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Фото:Urs Flueeler / Reuters

Habertürk сообщал, что в июле Эрдоган также планирует переговоры с американским лидером Джо Байденом — в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9–11 июля. Как отметил Фидан, на саммите Анкара может поднять такие темы, как солидарность среди членов блока, борьба с терроризмом, исключение ограничений в оборонной промышленности со стороны членов НАТО, угрозы с юга.

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Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Турция Казахстан
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