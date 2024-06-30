Гладков сообщил об ударе дронами-камикадзе по многоквартирному дому
Два беспилотника-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Грайвороне, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток», — написал он.
Грайворон расположен на западе области в приграничной с Украиной зоне, его население — около 6,5 тыс. человек.
Белгородская область после начала Россией военной операции регулярно подвергается обстрелам и ударам дронов со стороны Украины. К примеру, 26 июня в результате атаки БПЛА пострадали два человека на парковке Грайворонской центральной районной больницы (ЦРБ), 24 июня трое грайворонцев получили ранения при обстреле города, а 23 июня при ударе дрона по парковке у жилого дома в Грайвороне погиб один человек, еще трое получили ранения.
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