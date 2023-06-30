Медведев оценил реакцию Запада на события с ЧВК цитатой из Гоголя

Медведев вспомнил о захвате Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа в 2021 году, а также упомянул вспыхнувшие несколько дней назад беспорядки во Франции из-за гибели подростка от пули полицейского

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

В западных странах заявляют, что «наблюдают за событиями» в России, в то время как среди них самих «не на ком взгляд остановить», написал в телеграм-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал реакцию «англосаксонского мира» на попытку мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, после которой, по его словам, «некоторые деятели вещали о появившихся на фасаде России трещинах».

В связи с этим Медведев вспомнил о захвате Капитолия в начале 2021 года. А сейчас, по его словам, российские власти «с интересом наблюдают» за соперничеством за пост президента США и беспорядками во Франции.

«В общем, не на ком взгляд остановить. А уж тем более не с кем вести дела», — заявил замглавы Совбеза.

В продолжении он процитировал Гоголя. «Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья», — описал он словами Собакевича из «Мертвых душ» свои впечатления от обзора «столиц подгнивающего англосаксонского мира».

«Впрочем, если вспомнить еще одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего. Занавес», — закончил Медведев свой пост словами Городничего из «Ревизора».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю частной военной компании (Минобороны это опровергло), а на следующий день, 24 июня, сообщил о блокировке Ростова-на-Дону и движении его сил в сторону Москвы. Президент Владимир Путин назвал это «вооруженным мятежом».

Вечером того же дня Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко развернул бойцов ЧВК «Вагнер» и заявил об их уходе в тыловые лагеря. 27 июня Путин заявил, что российские военные «фактически остановили гражданскую войну». Пригожин уехал в Белоруссию, сообщал Лукашенко, такая возможность была предложена и другим представителям «Вагнера».

События 23–24 июня в западных странах комментировали сдержанно. В НАТО и Евросоюзе называли ситуацию «внутренним делом» России. Президент США Джо Байден говорил, что регулярно получал доклады о происходящем, но отмечал, что судить о чем-то еще рано. В то же время американский лидер подчеркивал, что Запад не имеет к событиям в России никакого отношения. По данным Axios, госсекретарь США Энтони Блинкен запретил чиновникам Госдепа комментировать ситуации как-либо, кроме как фразой «США следят за ситуацией».