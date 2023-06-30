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Правительство решило повысить оклады военных и силовиков

Правительство повысит оклады военных и ряда других силовиков на 10,5% с 1 октября
Средства для повышения окладов на 10,5% уже заложены в бюджет, проект постановления правительства о повышении зарплат Минобороны разработало еще в январе 2023 года. Повышение зарплат военных и силовиков произойдет с 1 октября
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 октября 2023 года будут повышены на 10,5% оклады военнослужащих-контрактников и срочников, служащих Росгвардии, МВД, ФСИН, сотрудников противопожарной службы, таможенников и начальствующего состава фельдъегерской связи.

Постановление правительства об этом опубликовано на Федеральном портале правовых актов.

«Установить, что при повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», — говорится в документе.

Проект постановления Министерство обороны подготовило и опубликовало в январе 2023 года. Ранее о том, что правительство закладывает на 2023 год повышение оплаты труда военных и силовиков на 10,5%, говорилось в материалах к проекту федерального бюджета на следующие три года.

Летом 2022 года Минфин планировал провести индексацию денежного довольствия военных в 2023 году на уровне 6,1% в соответствии с прогнозными темпами инфляции. А осенью 2021 года по поручению президента Владимира Путина были предложены поправки в бюджет 2022–2024 годов, подразумевавшие увеличение окладов военнослужащих дополнительно на 5% сверх уровня инфляции с 1 октября 2023 года.



В 2022 году в открытой части бюджета закладывались расходы в размере около 765 млрд руб. на выплату зарплат военным, гражданскому персоналу вооруженных сил, а также других пособий и компенсаций по линии Минобороны.

27 декабря 2022 года Минобороны предложило повысить предельные зарплаты руководителям подведомственных ему предприятий, а также заместителям директоров, главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных и казенных предприятий и других сотрудников этих предприятий.

Теги
правительство военные силовики
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