Военным второй раз с 2012 года повысят оклады больше, чем чиновникам

Размер индексации довольствия военнослужащих в 2023 году запланирован на уровне 10,5%, что почти в два раза превысит индексацию зарплат чиновников. Расходы федерального бюджета на силовой блок в следующем году вырастут на 22%

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Правительство закладывает на 2023 год повышение оплаты труда военнослужащих и силовиков на 10,5%, что превосходит планируемую индексацию для гражданских госслужащих. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, которые есть в распоряжении РБК (подлинность документа подтвердил источник, близкий к правительству).

Зарплаты работников федеральных государственных учреждений, федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных государственных органов, а также судей, прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета планируется в 2023 году поднять на 5,5%, в 2024 и 2025 годах — на 4%. Это соответствует ожидаемым уровням инфляции на эти годы (согласно прогнозу Минэкономразвития).

Для военнослужащих и «приравненных к ним лиц» предусмотрено повышение в 2023 году на 10,5%, в следующие два года — на 4%. К военнослужащим по закону приравнены сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, ФСО и Службы внешней разведки. Тот факт, что власти запланировали темпы индексации довольствия военнослужащих, почти в два раза превышающие индексацию зарплат чиновников, несколько нетипичен, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

И у госслужащих, и у военных индексация окладов проходит с 1 октября.

Как повышают оклады военным и чиновникам в последние годы

1 октября 2022 года довольствие военнослужащих и силовиков будет повышено на 4%, что было определено еще в прошлом бюджетном цикле, когда инфляция прогнозировалась на уровне целевого ориентира ЦБ. Однако в этом году потребительские цены вырастут на 12,4%, ожидает Минэкономразвития. Таким образом, оплата труда военных должна снизиться в реальном выражении. Государство ориентируется на прогнозный, а не фактический уровень инфляции.

После того как в 2012 году военным резко (в 2,5–3 раза) было повышено денежное довольствие (а военные пенсии — в 1,5–1,7 раза), шесть лет оплату труда им не индексировали, а в последующие годы поднимали на 3,7–4% в соответствии с прогнозируемой инфляцией. С 2012 года лишь раз оклады военных росли сильнее, чем у чиновников, — в 2021 году правительство пропустило ежегодную индексацию зарплат госслужащих и сотрудников федеральных госорганов в связи с необходимостью бюджетной экономии в пандемию. В том же году военным и приравненным к ним лицам подняли оклады на 3,7%, а также перечисляли единовременную выплату в размере 15 тыс. руб.

Еще летом 2022 года Минфин планировал индексацию денежного довольствия военнослужащих в 2023 году на уровне 6,1% в соответствии с прогнозными темпами инфляции, писал РБК. Еще раньше, осенью 2021 года, по поручению президента Владимира Путина были предложены поправки в бюджет 2022–2024 годов, подразумевавшие увеличение денежного довольствия военнослужащих дополнительно на 5% сверх уровня инфляции с 1 октября 2023 года. Тогда предполагалось, что общий размер индексации для военных достигнет 9%.

В Минфине не ответили на запрос РБК.

Общие расходы бюджета на оплату труда военнослужащих и приравненных к ним лиц на 2023 год неизвестны. В 2022 году в открытой части бюджета закладывались расходы в размере около 765 млрд руб. на выплату довольствия военнослужащим, зарплат гражданскому персоналу Вооруженных сил, а также других пособий и компенсаций по линии Минобороны.

Как растут расходы на оборону

Власти в целом заложили в 2022–2023 годах значительное увеличение расходов по двум «силовым» направлениям — «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

Как следует из проекта «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2023–2025 годы (документ есть у РБК; его подлинность подтвердили два источника, знакомых с его текстом), расходы на обеспечение национальной обороны в текущем году могут вырасти на 31% по сравнению с прошлым годом — с 3,57 трлн до 4,68 трлн руб. Общие расходы бюджета в текущем году составят 27,6 трлн руб. — на 11,5% больше, чем прошлогодние. Таким образом, доля оборонных расходов в бюджете увеличивается. Речь идет о расходах, запланированных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 сентября 2022 года, следует из документа.

В прошлогоднем бюджете расходы на оборону в 2022 году закладывались на уровне 3,5 трлн руб.

Сопоставимый рост оборонных расходов в номинальном выражении наблюдался в 2015 году, когда расходы по разделу «Национальная оборона» увеличились на 28%, следует из бюджетной отчетности Минфина. Тогда инфляция по итогам года достигла 12,9%.

На 2023 год в документе запланировано снижение темпов роста расходов на национальную оборону до 6,5%. Но в полтора раза (по сравнению с расходами 2022 года, запланированными по состоянию на 1 сентября) должны вырасти ассигнования по разделу «Нацбезопасность и правоохрана» — они составят 4,16 трлн руб. против 2,79 трлн в этом году. Расходы по этому разделу включают содержание Национальной гвардии, МВД, органов прокуратуры и следствия, органов юстиции, ФСИН, спецслужб и т.д. Таким образом, впервые с 2013 года расходы федерального бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность превысят траты по направлению «Национальная экономика», следует из данных Минфина об исполнении бюджета за предыдущие годы. В целом рост бюджетных расходов на силовой блок (нацоборону и нацбезопасность) в следующем году запланирован на уровне 22%.

Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность (сумма по двум разделам) в 2023–2025 годах составят в среднем 5,7% ВВП, говорится в документе. В прошлогодних «Основных направлениях» отмечалось, что эти расходы в 2022–2024 годах в среднем составят 4,7% ВВП.

«Значительные ресурсы будут предусмотрены на восстановление дружественных территорий и укрепление национальной обороны», — указано в нынешнем документе.

Исходя из прошлогоднего федерального бюджета, в 2022 году расходы на оплату труда в Вооруженных силах (около 765 млрд руб. в открытой части) должны были составить как минимум 21,8% от общего бюджета национальной обороны.

В июне Минфин сообщил, что приостанавливает публикацию оперативных данных о расходах бюджета по разделам, включая сферы национальной обороны и безопасности.

На фоне геополитических задач в 2023 году расходы на национальную оборону и национальную безопасность будут расти намного более активно, чем траты по другим разделам бюджета, отмечает Климанов. «Мы понимаем, что это произойдет в том числе за счет роста фонда зарплат: выплаты физически увеличатся, если будут мобилизованы дополнительные граждане», — поясняет он.

Ранее Минобороны объявило о мобилизации 300 тыс. россиян в рамках спецоперации на территории Украины. Довольствие мобилизованных составит от 205 тыс. руб. в месяц, сообщал военный комиссар Якутии.