Минобороны предложило повысить предельные зарплаты главам предприятий

Сейчас среднемесячная зарплата руководителей подведомственных Минобороны предприятий может превышать средний заработок рядовых сотрудников максимум в пять раз. Военное ведомство предлагает повысить этот коэффициент до восьми

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Минобороны предложило примерно в полтора раза увеличить максимально допустимый разрыв между среднемесячными зарплатами руководителей и рядовых сотрудников подведомственных ему предприятий. Соответствующий проект приказа министра обороны опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом документа предлагается установить предельный уровень соотношения среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей, а также главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных и казенных предприятий (ФГУП и ФКП), подведомственных Минобороны, и остальных сотрудников этих предприятий в кратности 8.

Действующий сейчас приказ министра обороны № 626 от 7 ноября 2018 года (который предлагается отменить) устанавливает предельный уровень такого соотношения среднемесячных зарплат в кратности 5. Согласно приложению к этому приказу, должностной оклад руководителя (директора, гендиректора, начальника) подведомственных Минобороны ФГУП при заключении контракта может составлять от 8,5 до 12,75 МРОТ (с 1 июня установлен на уровне 15,3 тыс. руб.), но при этом должно соблюдаться упомянутое ограничение по соотношению зарплат. Руководители ФГУП также могут получать ежеквартальное вознаграждение по итогам деятельности предприятия, которое в максимальном случае может составлять пять должностных окладов.

В пояснительной записке к новому проекту говорится, что положения действующего приказа устарели «и не позволяют устанавливать заработную плату руководителям предприятий в зависимости от сложности выполняемых предприятием работ». Это, в свою очередь, затрудняет привлечение высококвалифицированных специалистов на руководящие должности, утверждается в документе.

В пояснительной записке также подчеркивается, что оплата труда руководителей предприятий осуществляется за счет собственных средств предприятия без привлечения бюджетных.

В ведении Министерства обороны находятся различные государственные учреждения и государственные унитарные предприятия, в том числе образовательные организации, включая кадетские училища, школы, детские сады, а также дома офицеров, военные комиссариаты, дома отдыха и санатории, медицинские организации, музеи и другие.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса военное ведомство публикует данные о среднемесячном уровне зарплат руководителей таких учреждений и предприятий, их заместителей и главных бухгалтеров.

Что касается руководителей унитарных и казенных предприятий, то, например, в 2021 году среднемесячная зарплата директора ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» составила 267,8 тыс., его семи заместителей — от 111,7 тыс. до 219,5 тыс. Средний заработок директора ФГУП «Оборонпромэкология» составил 443,8 тыс. в месяц, его первого заместителя — 243,6 тыс. Директор ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» в 2021 году в среднем в месяц получал 552,3 тыс. руб., а директор ФГУП «Главное военно-строительное управление No 4» — 549,9 тыс.

Если говорить о государственных учреждениях, то, например, средняя месячная зарплата начальника Московского суворовского военного училища в 2021 году составила 222,9 тыс. руб., трех его заместителей — от 161,2 тыс. до 180,2 тыс. руб., главного бухгалтера — 161,8 тыс. руб. Среднемесячная зарплата начальника Нахимовского военно-морского училища в прошлом году составляла 265,8 тыс. руб., директора конгрессно-выставочного центра «Патриот» — 457,6 тыс. руб., директора парка «Патриот» — 258 тыс. руб., художественного руководителя Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — 268,2 тыс. руб.