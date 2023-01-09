Минобороны предложило повысить оклады военным и силовикам

Минобороны предложило поднять зарплаты сотрудникам силовых ведомств на 10,5% — это коснется работников МЧС, ФСБ, СВР, Следственного комитета, прокуратуры и других. В следующем году оклады собираются увеличить еще на 4%

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Министерство обороны России предложило с 1 октября 2023 года увеличить оклады сотрудникам силовых ведомств на 10,5%. Проект постановления был опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Как указано в паспорте проекта, соисполнителями выступят работники Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Государственной фельдъегерской службы, Службы внешней разведки, Главного управления специальных программ президента, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Росгвардии.

«Подготовка проекта постановления правительства Российской Федерации, предусматривающего повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 года в размере 1,105 раза», — говорится в тексте документа.

Ранее о том, что правительство закладывает на 2023 год повышение оплаты труда военных и силовиков на 10,5%, говорилось в материалах к проекту федерального бюджета на следующие три года, которые есть в распоряжении РБК (подлинность документа подтвердил источник, близкий к правительству). К военнослужащим по закону приравнены сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Службы внешней разведки и ФСО.

Летом 2022 года Минфин планировал провести индексацию денежного довольствия военных в 2023 году на уровне 6,1% в соответствии с прогнозными темпами инфляции. А осенью 2021 года по поручению президента Владимира Путина были предложены поправки в бюджет 2022–2024 годов, подразумевавшие увеличение окладов военнослужащих дополнительно на 5% сверх уровня инфляции с 1 октября 2023 года.

В 2022 году в открытой части бюджета закладывались расходы в размере около 765 млрд руб. на выплату зарплат военным, гражданскому персоналу вооруженных сил, а также других пособий и компенсаций по линии Минобороны.

27 декабря 2022 года Минобороны предложило повысить предельные зарплаты руководителям подведомственных ему предприятий, а также заместителям директоров, главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных и казенных предприятий и других сотрудников этих предприятий в кратности восьми.