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ВСУ поручили усилить северное направление после ухода ЧВК в Белоруссию

Зеленский поручил усилить северное направление после ухода ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Зеленский сообщил, что заслушал доклады по ситуации в Белоруссии и она держится на особом контроле. Принять в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» в конце июня согласился президент Александр Лукашенко
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поручил «выполнить комплекс мер» по усилению северного направления после докладов украинских силовиков о ситуации в Белоруссии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Доклады по ситуации на поле боя Зеленскому представили командующие вооруженными силами. Кроме того, представители СБУ, разведки других ведомств проинформировали президента о ситуации в Белоруссии.

«Решением cтавки главкому [ВСУ Валерию] Залужному и командующему «Севера» [Сергею] Наеву — выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — цитирует поручение Зеленский.

Ставка верховного главнокомандующего Украины — высший орган управления войсками и силовыми ведомствами, учрежденный Зеленским 24 февраля 2022 года.

В своем сообщении президент называет Сергея Наева руководителем оперативного командования «Север». В то же время на своей верифицированной странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена) он указан как командующий объединенными силами ВСУ. Так же его в недавних публикациях называют украинские СМИ, например агентства УНИАН и УНН.

В марте, как сообщали в Минобороны Украины, оперативное командование ВСУ «Север» возглавил Дмитрий Красильников. До него этот пост занимал Виктор Николюк.

После событий 24 июня на юге России с участием ЧВК «Вагнер», которые президент Владимир Путин назвал вооруженным мятежом, бойцам частной компании и ее основателю Евгению Пригожину предоставили возможность уехать в Белоруссию. Президент последней Александр Лукашенко, участвовавший в урегулировании ситуации, называл это полезным, поскольку, по его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» смогут поделиться опытом с белорусскими военными. Он исключал, что в стране появятся центры по набору в частную военную компанию, а также сказал, что их не будут привлекать к охране российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post усомнился, что события вокруг ЧВК «Вагнер» в России «придали удачный импульс» контрнаступлению ВСУ. Кроме того, он сообщил, что для украинской стороны ЧВК «Вагнер» остается «одним из страхов». «Наша задача — подготовиться к наихудшему и к наиболее возможным сценариям», — сказал Залужный.

«Переезд» ЧВК «Вагнер» в Белоруссию очень негативным сигналом сочли власти граничащей с ней Польши. О рисках для ЕС в сложившихся обстоятельствах заявили и в Литве. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщал, что после прибытия Евгения Пригожина в Белоруссию альянс направил Москве и Минску «четкий сигнал, что НАТО существует для защиты каждого союзника и каждого сантиметра территории».

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