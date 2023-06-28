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Столтенберг заявил о возможности защитить союзников от Москвы и Минска

Столтенберг: НАТО будет защищаться от Москвы и Минска после отъезда Пригожина в Белоруссию

НАТО готово защищать свои границы от любой угрозы со стороны России и Белоруссии после того, как страна приняла основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает Yahoo News со ссылкой на AFP.

«Пока рано делать какие-то окончательные выводы о последствиях того, что Пригожин перебрался в Белоруссию. Скорее всего, часть его сил также будет находиться в Белоруссии. <...> Мы направили Москву и Минску четкий сигнал о том, что НАТО существует для защиты каждого союзника и каждого сантиметра территории [стран, входящих в] НАТО», — сказал Столтенберг.

Президент Литвы Гитанас Науседа, который также находился на встрече НАТО, предупредил, что если «Вагнер» отправит «своих серийных убийц» базироваться в Белоруссию, то все соседние с ней страны «столкнутся с еще большей опасностью нестабильности».

По итогам встречи в Гааге Столтенберг заявил, что НАТО не стоит недооценивать Россию в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер». Несмотря на то, что произошедшее является «внутренними делами России», альянс должен еще больше поддерживать Украину. После саммита в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, НАТО пошлет Украине «четкий сигнал» о приверженности Киеву.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю вагнеровцев. Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало его действия провокацией. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отправились в сторону Москвы.

Вечером того же дня Пригожин, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. Белорусский лидер уточнил, что основатель частной военной компании уехал в Белоруссию.

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Ночью 27 июня самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, который связывают с Пригожиным, направился из Минска в Москву.

Теги
Йенс Столтенберг НАТО Белоруссия Россия ЧВК Вагнер Украина
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